DJK Gnadental rettet spät einen Punkt in Velbert

Die DJK Gnadental hatte sich viel vorgenommen für das Auswärtsspiel beim SC Velbert. Zum großen Wurf reichte es für den Aufsteiger nicht, leer ging er aber immerhin nicht aus.

Mit einem Auswärtssieg beim SC Velbert hätte die DJK Gnadental in der engen Tabelle der Landesliga 1 an den Gastgebern vorbeiziehen und die Abstiegsplätze verlassen können. Daraus wure zwar nichts, doch immerhin konnten die Neusser in der Schlussphase der Partie noch das 2:2 erzielen.

„Zufrieden sind wir nicht, aber ein stückweit glücklich, dass wir noch ausgleichen konnten“, meinte DJK-Coach Sebastian Michalsky, der beiden Mannschaften insbesondere in der ersten Hälfte keine gute Leistung bescheinigte. So blieben Tormöglichkeiten auf beiden Seiten aus. „Das war viel zu hektisch, es gab zu viele individuelle Fehler“, meinte Michalsky zum Geschehen auf dem Platz.

Hoch erfreut war er dann aber, als seine Mannschaft zeitig nach dem Wiederanpfiff mit der ersten Chance durch einen Kopfball von Stürmer Marco Lüttgen 1:0 in Führung ging. Dieses Gefühl schlug dann allerdings ins Gegenteil um, als Velbert nur wenig später ebenfalls mit der ersten Möglichkeit ausglich. Richtig dumm aus der Wäsche guckten die DJK-Spieler und -Verantwortlichen dann allerdings, als die Gastgeber rund zehn Minuten vor dem Ende sogar in Front gingen.

Doch nach einem kurzen Schock folgte die richtige Reaktion: Gnadental blies zur Schlussoffensive, die schließlich auch belohnt wurde, weil eine Flanke von Ex-Profi Ibrahima Traoré den Kopf von Marco Lüttgen fand. Fast wäre auch noch der Siegtreffer gelungen, doch ein Schuss in der Nachspielzeit über den herausgeilten SC-Keeper landete nur am Pfosten.