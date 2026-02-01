DJK Gnadental nimmt einen Punkt aus Nettetal mit

Nach der 0:5-Pleite im Hinspiel gegen Union Nettetal wollte die DJK Gnadental am ersten Rückrundenspieltag der Landesliga sofort zeigen, dass sie sich im Laufe der Saison deutlich verbessert hat. Am Ende nahm Gnadental mit dem 0:0 einen Punkt mit. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Michalsky überwinterte auf dem Relegationsrang. Der 14. Platz bleibt auch nach dem Rückrundenauftakt bestehen, aber Gnadental ist punktgleich mit dem FC Wülfrath auf Rang 13. Patz acht ist nur drei Punkte entfernt.
In Nettetal kam der Aufsteiger jedoch nicht gut aus den Startlöchern. „In den ersten zehn Minuten kamen wir nicht gut rein, danach lief es besser. Wir waren zwar nicht dominant, trotzdem ist es uns gelungen, das Spiel ausgeglichen zu gestalten“, sagte Michalsky. Kurz nach der Pause sah Unions Tom Gray (53.) die Gelb-Rote Karte. Die Überzahl der Gäste hielt jedoch nur zwei Minuten. Auch Gnadentals Necirwan Mohammad (55.) sah die Ampelkarte. Auch im Spiel zehn gegen zehn konnte laut Michalsky kein Team der Partie den Stempel aufdrücken. So blieb es auch nach neunzig Minuten torlos. „In einer ausgeglichenen Partie hatten wir am Ende die besseren Chancen, trotzdem ist das Unentschieden verdient“, so Michalsky.
Während sein Team den Anschluss ans Tabellenmittelfeld halten kann, sind die direkten Abstiegsränge dank der Schützenhilfe der SC Kapellen bereits fünf Zähler entfernt. Trotzdem kommt auch von unten weiter Druck auf die DJK. Der VfB Hilden II gab nach einem überraschenden 2:1-Sieg gegen den Spitzenreiter den letzten Tabellenplatz ab.
