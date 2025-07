DJK Gnadental mit Transferhammer: Ex-Profi Ibrahima Traoré kommt

Traoré hat in seiner Laufbahn alles gesehen

Traoré hat 175-mal in der Bundesliga gespielt (zwölf Tore, 29 Vorlagen), lief darüber hinaus 46-mal in der 2. Bundesliga auf, 17-mal in der Europa League und zwölfmal kickte der Linksaußen mit Gladbach in der Champions League (Gegner unter anderem FC Barcelona, Manchester City und Juventus Turin). Im DFB-Pokal erlebte in 28 Einsätzen ebenfalls die ein oder andere Schlacht, jetzt fängt er nach einer vierjährigen Pause wieder an - und zwar in Gnadental.