DJK Gnadental kämpft sich in Mennrath zum zweiten Sieg

Nicht die Tore zum 3:1-Sieg (Halbzeit 2:0) beim heimstarken SC Victoria Mennrath hinterließen bei Sebastian Michalsky den nachhaltigsten Eindruck. Gnadentals Trainer beeindruckte vor allem die Aktion von Maurice Girke, als der beim Landesligisten eigentlich fürs Toreschießen zuständige Stürmer nach rund einer Stunde beim Spielstand von 2:0 im Vollsprint über 70 Meter zurückeilte, um einen sicheren Treffer der Hausherren zu verhindern. „Das war herausragend.“
Richtig klasse fand er zudem die kämpferische Leistung seiner ohne „Stars“ wie Vojno Jesic (gesundheitlich angeschlagen), Neco Mohammad (Rotsperre) und Oliver Wargalla (starke Rückenschmerzen) angetretenen Schützlinge. Die half dem Aufsteiger auch, schwierige Phasen zu überstehen, „in denen wir ganz schön gelitten haben“, sagte der Coach mit vom Schreien ramponierten Stimme. Genau diese Einstellung sei der Schlüssel zum Erfolg gewesen, fügte er mit Blick auf den blutleeren Auftritt der deutschen Nationalkicker in der WM-Qualifikation gegen die Slowakei an: „Da hat man gesehen, wie das aussieht, wenn du Fußball ohne Emotion spielst.“