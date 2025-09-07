DJK Gnadental kämpft sich in Mennrath zum zweiten Sieg

Die Tore waren Gemeinschaftsproduktionen: Das 1:0 von Milos Jesic bereitete Nico Kaufmann mit einem klugen Querpass vor, dem Kopfballtreffer zum 2:0 von Marco Lüttgen ging eine Ecke von Tolga Erginer voraus. Noah Kubawitz‘ Tor zum 1:2 war deshalb kein Wirkungstreffer, weil Erginer nur vier Minuten später nach einem Foul an Marvin Meirich im Strafraum den fälligen Elfmeter verwandelte. Dabei prallte die Kugel auf ihrem Weg ins Netz gleich an beide Torpfosten.

Victoria Mennrath – DJK Gnadental 1:3

Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Konstantin Xenidis, Lukas Heller, Noah Kubawitz, Maximilian Lambertz (66. Jacob Küppers), Wadim Kuliew (70. Vasiko Gogolidze), Moussa Coulibaly (70. Samuelson Forestal), Marko Mitrasinovic (77. Oliver Krüppel), Paul Trützschler, Johannes Minkiti - Trainer: Marc Trostel

DJK Gnadental: Nico Bayer, Leon Borkowski, Stephan Wanneck, Marc Pfeil, Tolga Erginer, Marvin Meirich, Tarik Mavili (76. Malte Hauenstein), Milos Jesic (85. Marinus Sebastian Dassen), Maurice Girke (90. Maximilian Fells), Nico Kaufmann, Marco Lüttgen - Trainer: Sebastian Michalsky

Schiedsrichter: Richard Barkoczi (Duisburg) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Milos Jesic (16.), 0:2 Marco Lüttgen (21.), 1:2 Noah Kubawitz (70.), 1:3 Tolga Erginer (74. Foulelfmeter)