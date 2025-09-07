 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Sorgte in Mennrath für die Szene des Spiels: Gnadentals Maurice Girke.
Sorgte in Mennrath für die Szene des Spiels: Gnadentals Maurice Girke. – Foto: Spielerprofil

DJK Gnadental kämpft sich in Mennrath zum zweiten Sieg

Dem irren 4:3-Erfolg der Vorwoche über Unterrath fügt der Neuling in Mennrath einen hart erkämpften 3:1-Sieg an. Trainer Sebastian Michalsky beeindruckte indes eine ganz bestimmte Aktion.

Nicht die Tore zum 3:1-Sieg (Halbzeit 2:0) beim heimstarken SC Victoria Mennrath hinterließen bei Sebastian Michalsky den nachhaltigsten Eindruck. Gnadentals Trainer beeindruckte vor allem die Aktion von Maurice Girke, als der beim Landesligisten eigentlich fürs Toreschießen zuständige Stürmer nach rund einer Stunde beim Spielstand von 2:0 im Vollsprint über 70 Meter zurückeilte, um einen sicheren Treffer der Hausherren zu verhindern. „Das war herausragend.“

Starke Kampfleistung

Richtig klasse fand er zudem die kämpferische Leistung seiner ohne „Stars“ wie Vojno Jesic (gesundheitlich angeschlagen), Neco Mohammad (Rotsperre) und Oliver Wargalla (starke Rückenschmerzen) angetretenen Schützlinge. Die half dem Aufsteiger auch, schwierige Phasen zu überstehen, „in denen wir ganz schön gelitten haben“, sagte der Coach mit vom Schreien ramponierten Stimme. Genau diese Einstellung sei der Schlüssel zum Erfolg gewesen, fügte er mit Blick auf den blutleeren Auftritt der deutschen Nationalkicker in der WM-Qualifikation gegen die Slowakei an: „Da hat man gesehen, wie das aussieht, wenn du Fußball ohne Emotion spielst.“

Fr., 05.09.2025, 19:30 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
1
3
Abpfiff
Die Tore waren Gemeinschaftsproduktionen: Das 1:0 von Milos Jesic bereitete Nico Kaufmann mit einem klugen Querpass vor, dem Kopfballtreffer zum 2:0 von Marco Lüttgen ging eine Ecke von Tolga Erginer voraus. Noah Kubawitz‘ Tor zum 1:2 war deshalb kein Wirkungstreffer, weil Erginer nur vier Minuten später nach einem Foul an Marvin Meirich im Strafraum den fälligen Elfmeter verwandelte. Dabei prallte die Kugel auf ihrem Weg ins Netz gleich an beide Torpfosten.
Victoria Mennrath – DJK Gnadental 1:3
Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Konstantin Xenidis, Lukas Heller, Noah Kubawitz, Maximilian Lambertz (66. Jacob Küppers), Wadim Kuliew (70. Vasiko Gogolidze), Moussa Coulibaly (70. Samuelson Forestal), Marko Mitrasinovic (77. Oliver Krüppel), Paul Trützschler, Johannes Minkiti - Trainer: Marc Trostel
DJK Gnadental: Nico Bayer, Leon Borkowski, Stephan Wanneck, Marc Pfeil, Tolga Erginer, Marvin Meirich, Tarik Mavili (76. Malte Hauenstein), Milos Jesic (85. Marinus Sebastian Dassen), Maurice Girke (90. Maximilian Fells), Nico Kaufmann, Marco Lüttgen - Trainer: Sebastian Michalsky
Schiedsrichter: Richard Barkoczi (Duisburg) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Milos Jesic (16.), 0:2 Marco Lüttgen (21.), 1:2 Noah Kubawitz (70.), 1:3 Tolga Erginer (74. Foulelfmeter)
Dirk Sitterle