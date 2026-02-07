DJK Gnadental im Kampf gegen das Schießbuden-Image

Was dem Coach aber enorm wichtig ist: Bei allem Fokus auf das Toreverhindern soll seine Mannschaft nicht ihre DNA verlieren. Sie soll also aktiv bleiben und versuchen, sich über den Ballbesitz Vorteile verschaffen. „Wir müssen das eben nur punktuell anpassen. Das ist ein stetiger Prozess, in den wir auch als Trainerteam eingebunden sind. Auch wir müssen uns weiterentwickeln“, weiß Sebastian Michalsky, der hofft, dass es nicht allzu schnell einen Rückschlag gibt. Zum Beispiel gegen die Amerner mit Trainerfuchs Willi Kehrberg, die er für eine überaus unangenehm zu bespielende Mannschaft hält. Im Hinspiel wurde jeder Fehler der DJK gnadenlos bestraft.

Was Michalsky vor dem ersten Heimspiel des Jahres umtreibt, ist der Umstand, dass er seine Mannschaft im Vergleich zur Partie in Nettetal auf jeden Fall umbauen muss. Denn Necirwan Mohammad fällt als Stabilisator im defensiven Mittelfeld wegen einer Gelb-Rot-Sperre auf jeden Fall aus, zudem steht ein Fragezeichen hinter dem Einsatz des angeschlagenen Stürmers Marco Lüttgen. Ex-Profi Ibrahima Traoré ist wegen Kniebeschwerden noch keine Option, dafür darf Winterzugang Oluremi Martins Williams nach abgesessener Sperre noch für seinen alten Verein Unterrath endlich auflaufen. Seine Defensivqualitäten können auf jeden Fall helfen, einen Rückfall in alte Muster zu verhindern.

