Allgemeines

DJK Gnadental im Kampf gegen das Schießbuden-Image

Aufsteiger DJK Gnadental gehört in der Landesliga zu den Teams mit den meisten Gegentoren. Im ersten Rückrundenspiel bei Union Nettetal stand die Null, nun soll der positive Trend daheim gegen Amern fortgesetzt werden.

von RP/ David Beineke · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser
Gnadental hofft auf Besserung im Spiel gegen Amern.
Gnadental hofft auf Besserung im Spiel gegen Amern. – Foto: Michael Jäger

Menschen, die es mit der DJK Gnadental halten, werden noch mit Grausen an den Beginn der ersten Saison ihres Vereins in der Landesliga zurückdenken. Im zurückliegenden August gab es für den Aufsteiger in die beiden ersten Partien ganz kalte Duschen. Zu Hause gegen Union Nettetal und bei den VSF Amern setzte es zwei bittere 0:5-Niederlagen. Und auch wenn sich die Mannschaft von Trainer Sebastian Michalsky danach immer besser an die neue Spielklasse gewöhnte, kassierte sie insgesamt zu viele Gegentore. 41 waren es nach der Hinrunde, nach dem VfB Hilden II (52) der zweitschlechteste Wert der Liga.

Michalsky: "Wir müssen uns weiterentwickeln"