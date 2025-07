DJK Gnadental III: Selbstbewusst zur Vize-Meisterschaft

Das ist Mikail Kücükdevec. – Foto: Mavili

Es war die wohl erfolgreichste Saison in der Vereinsgeschichte der DJK Gnadental. Der ersten Mannschaft gelang der erste Aufstieg in die Landesliga, am selben Tag konnte auch die DJK Gnadental III den Aufstieg feiern. Sie wird nächste Saison in der Kreisliga B auflaufen.

Dabei war die Lage der Drittvertretung im Sommer 2024 noch ziemlich ungewiss, nachdem sie sich neu aufgestellt hatte. Nahezu die gesamte B-Liga-Mannschaft der SG Erfttal wechselte an den Nixhütter Weg. Dennoch war Trainer Mikail Kücükdeveci sehr selbstbewusst und gab das klare Saisonziel Aufstieg aus. „Es gab einige Gründe, warum wir uns für einen gemeinschaftlichen Vereinswechsel entschieden haben. Der Ascheplatz bei der SG Erfttal gehörte mit dazu. Wir wurden hervorragend in Gnadental aufgenommen und konnten auch aufgrund der Unterstützung des Vereins aufsteigen“, erklärt der Trainer. Das Aufstiegsrennen wurde im Saisonendspurt noch mal richtig spannend. Der SuS Gohr stieg als Meister der C-Liga Gruppe 1 souverän auf und ließ dabei in der ganzen Saison nur Punkte gegen die Gnadentaler liegen. Lange stellte sich die DJK nach einer starken Saison auf den Aufstieg über den zweiten Tabellenplatz ein. Durch einen Fehler in der Aufstellung wurde es aber noch eng. „Wir haben einen Spieler der zweiten Mannschaft eingesetzt und dabei leider eine Regelung übersehen, weshalb das Spiel gegen uns gewertet wurde. So hätte Novesia III noch eine Chance gehabt, uns zu überholen“, berichtet der Coach.

Große Partie in Gnadental Weil die DJK am letzten Spieltag bereits alle Saisonspiele absolviert hatte, schaute die Mannschaft gemeinsam die entscheidende Partie zwischen der DJK Novesia III und dem SuS Gohr an. Durch den 6:1-Sieg des Meisters gelang der DJK nach einigem Zittern der erste Aufstieg des Tages. „Als wir wussten, dass es für uns reicht, sind wir sofort zu unserer Anlage gefahren, um die erste Mannschaft noch bei ihrem entscheidenden Spiel zu unterstützen. So konnten wir gemeinsam als Verein die Aufstiege feiern“, so Kücükdeveci.