DJK Gnadental hat das Ziel vor Augen

Punktgleichheit vermeiden

Um ganz sicherzugehen, brauchen die Gnadentaler noch zwei Siege. Auf jeden Fall vermeiden wollen sie das Szenario der Punktgleichheit mit dem OSV, denn dann fiele die Entscheidung in einer Relegation mit Hin- und Rückspiel. Der Optimismus von DJK-Trainer Sebastian Michalsky hält sich nach der Partie gegen den Tabellenletzten Red Stars MG am Sonntag aber in Grenzen. Trotz des 4:2-Auswärtssieges und dem damit sechsten Ligaerfolg in Serie fuhr der Coach ohne gutes Gefühl nach Hause. „Wir haben am Sonntag unser schwächstes Saisonspiel gemacht, das wir am Ende nur durch individuelle Qualität gewinnen konnten. Nach dem 8:0-Sieg gegen den Tabellenvorletzten Willich in der Woche zuvor, sind wir zu locker zum Schlusslicht gefahren. Am Ende zählen nur die drei Punkte, dennoch zeigt die Partie, dass wir noch lange nicht durch sind“, sagt Michalsky. Einen Lichtblick für den Coach lieferte sein Kapitän Malte Hauenstein, der in seinen fünf Jahren bei der DJK von Innenverteidigung bis Stoßstürmer schon alle Positionen gespielt hat.