Keine Punkte für Gnadental. – Foto: Michael Jäger

DJK Gnadental hadert mit sich und der Niederlage Im Duell der Aufsteiger verlieren die Schützlinge von Trainer Sebastian Michalsky in der Klingenstadt zunächst ihren Torhüter und dann die Partie.

Nach zwei Siegen verließen die Landesliga-Fußballer der DJK Gnadental den Platz mal wieder als Verlierer – das Duell der Aufsteiger beim TSV Solingen ging mit 1:3 (Halbzeit 0:1) verloren. Und das ärgerte Trainer Sebastian Michalsky, der keine gute erste Hälfte von seiner Mannschaft gesehen hatte.

Gestern, 15:30 Uhr TSV Solingen TSV Solingen DJK Gnadental Gnadental 3 1 Abpfiff Trotzdem hätten seine durch den Treffer von Jasper Teske in Rückstand geratenen Schützlinge den Ausgleich machen können, sagte er, „leider fand der auf der Außenbahn durchgebrochene Nico Kaufmann in der Mitte keinen Abnehmer.“

Kritik am Schiedsrichter Besser lief es für die Gäste in der zweiten Hälfte. „Wir sind super aus der Halbzeit gekommen“, befand Michalsky. Marco Lüttgen glich aus, „und wir hätten sogar in Führung gehen können“, fügte der Gnadentaler Coach an. Dann jedoch kam es knüppeldick für die DJK: Der zur Rettung aus dem Tor geeilte Keeper Nico Bayer sah die Rote Karte (68.) und abermals Teske traf zum 2:1 für die Solinger, die kurz darauf einen Foulelfmeter verschossen.