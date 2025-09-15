DJK Gnadental hadert mit sich und der Niederlage

Nach zwei Siegen verließen die Landesliga-Fußballer der DJK Gnadental den Platz mal wieder als Verlierer – das Duell der Aufsteiger beim TSV Solingen ging mit 1:3 (Halbzeit 0:1) verloren. Und das ärgerte Trainer Sebastian Michalsky, der keine gute erste Hälfte von seiner Mannschaft gesehen hatte.
Trotzdem hätten seine durch den Treffer von Jasper Teske in Rückstand geratenen Schützlinge den Ausgleich machen können, sagte er, „leider fand der auf der Außenbahn durchgebrochene Nico Kaufmann in der Mitte keinen Abnehmer.“
Besser lief es für die Gäste in der zweiten Hälfte. „Wir sind super aus der Halbzeit gekommen“, befand Michalsky. Marco Lüttgen glich aus, „und wir hätten sogar in Führung gehen können“, fügte der Gnadentaler Coach an. Dann jedoch kam es knüppeldick für die DJK: Der zur Rettung aus dem Tor geeilte Keeper Nico Bayer sah die Rote Karte (68.) und abermals Teske traf zum 2:1 für die Solinger, die kurz darauf einen Foulelfmeter verschossen.
„Auf der anderen Seite pfeift der Schiedsrichter bei der exakt gleichen Situation gegen Oliver Wargalla nicht“, kritisierte Michalsky. Mit dem Tor zum 3:1 in der 90. Minute entschied Jannik Weber die Partie. Das nahm Michalsky mit Blick auf die Lage im Kampf um den Klassenverbleib mit einiger Besorgnis zur Kenntnis. Darum formulierte er schon unmittelbar nach dem Schlusspfiff den Arbeitsauftrag an sich und seine Mannschaft: „Wir müssen uns neu sortieren und am Sonntag zu Hause gegen den TVD Velbert unbedingt wieder nachlagen.“