DJK Gnadental geht mit Vollgas aus der Karnevalspause

Kann wieder für die DJK Gnadental auflaufen: Neco Mohammad. – Foto: Spielerprofil.

Die närrische Karnevalszeit im Rheinland haben die Fußballer der DJK Gnadental genossen, waren, an der Spitze die Jugendabteilung des Vereins, beim Kappessonntagszug in Neuss sogar mit einem eigenen Wagen vertreten. Das komplette Kontrastprogramm derweil beim Lokal- und Ligarivalen SC Kapellen: Das für Samstag angesetzte Testspiel gegen den Oberligisten VfL Jüchen/Garzweiler fiel zwar aus, doch am Rosenmontag bat Trainer Lennart Ingmann seine Landesliga-Kicker ganz normal zum Training. „Nur die Kölner Jungs haben gefehlt“, verrät der Sportliche Leiter Jörg Ferber schmunzelnd.

Testspiel gegen Novesia Neuss

So ganz untätig waren in der jecken Zeit freilich auch die Gnadentaler nicht. Am Karnevalssamstag spielten sie daheim spontan gegen den A-Kreisligisten DJK Novesia, gerieten dabei zwar durch einen Treffer des in der Hinrunde noch vier Mal für Gnadental tätigen Silas Armah ins Hintertreffen, brachten dann aber mit Toren von Marinus Dassen und Winterneuzugang Felix Dannenberg noch einen 2:1-Sieg zustande.

Am Sonntag (Anstoß 15.30 Uhr) geht’s für den Neuling in der Liga zur SG Unterrath. Für Michalsky ein ganz besonders Match – und das liegt nicht an der Tabellensituation (die Teams trennt unmittelbar vor der Abstiegszone nur ein Punkt), dem noch frischen Wechsel von Oluremi Martins Williams aus Unterrath nach Gnadental und auch nicht am Trainerwechsel bei den Gastgebern von Deniz Aktag (jetzt DV Solingen) auf Daniel Beine, der beim Oberligisten SV Biemenhorst Ende Oktober nach sechs Niederlagen in Folge vor die Türe gesetzt worden war, nachdem er zuvor noch Viktoria Goch in die Landesliga geführt hatte.

Nein, Michalsky erinnert sich noch gut an das Hinspiel, in dem seine Jungs die als Spitzenreiter angereisten Unterrather nach einem 1:3-Rückstand noch mit 4:3 bezwangen. Der erste Sieg der DJK, die zuvor gegen Nettetal und Amern jeweils mit 0:5 unter die Räder gekommen war. „Das war der Wendepunkt und eines der wichtigsten Spiele der letzten Jahre“, führt der Coach einordnend aus. Er ist mit seinem Team in diesem Jahr noch ungeschlagen, wobei gegen Nettetal (0:0) und Amern (2:2) noch mehr drin gewesen wäre, „wenn wir personell besser aufgestellt gewesen wären“, findet er.

Gnadentaler Lazarett lichtet sich

Über Karneval hat sich die Lage aber kolossal entspannt, unter anderem sind Ex-Profi Ibrahima Traoré, Taktgeber Neco Mohammad sowie Nico Kaufmann, Luca Spasovski, Milos Jesic und Steven Dyla wieder dabei. Sein Liga-Debüt könnte Felix Dannenberg (FC Büderich) geben, und auch Dennis Massold, der beim FC Pesch, FC Wegberg-Beeck (jeweils Mittelrheinliga), SV Sonsbeck und TSV Meerbusch (alle Oberliga) schon höherklassig tätig war, dürfte sein erstes Pflichtspiel seit Ende Oktober bestreiten.