DJK Gnadental geht beim Spitzenreiter in Solingen unter

Aufsteiger DJK Gnadental wollte dem SC Kapellen im Titelrennen der Landesliga Schützenhilfe leisten. Beim Tabellenführer 1. Spvg. Solingen-Wald verpasste die Mannschaft von Trainer Sebastian Michalsky jedoch die Überraschung und verlor deutlich mit 0:5 (0:2).
Obwohl die DJK als klarer Außenseiter in die Partie ging, wollte die Mannschaft mit Risiko nach vorne spielen. „Wir haben als Team beschlossen, an unserer spielerischen DNA festzuhalten und trotz der Qualität des Gegners mit Risiko nach vorne zu spielen“, erklärte Michalsky. Die Partie entwickelte sich jedoch schnell zugunsten des favorisierten Gastgebers. Bereits nach sieben Minuten brachte Enes Topal den Tabellenführer in Führung, bevor Fabio Di Gaetano das 2:0 erzielte. Michalsky: „Wir wurden früh für unser risikoreiches Spiel bestraft. Nach den Gegentreffern ist unser Plan besser aufgegangen.“
Im zweiten Durchgang zog Solingen dann davon. Leander Goralski (65.) baute die Führung der Gastgeber aus. Wie beim 0:2 ging dem Treffer ein Standard voraus. „Die Standardgegentore sind unsere größte Baustelle. Ich kann meiner Mannschaft heute auch trotz des Ergebnisses nicht vorwerfen, nur bei den defensiven Standards bin ich unzufrieden“, sagte Michalsky. Am Ende wurde es durch die Treffer von Max Schreckenberg (76.) und Giovanni Spinella (90.) deutlich. Trotzdem blickt der Coach positiv auf die Partie. „Natürlich müssen wir auch dieses Spiel analysieren und die Fehler suchen, trotzdem bin ich zufrieden mit unserem Auftritt.“