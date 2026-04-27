DJK Gnadental geht beim Spitzenreiter in Solingen unter

Im zweiten Durchgang zog Solingen dann davon. Leander Goralski (65.) baute die Führung der Gastgeber aus. Wie beim 0:2 ging dem Treffer ein Standard voraus. „Die Standardgegentore sind unsere größte Baustelle. Ich kann meiner Mannschaft heute auch trotz des Ergebnisses nicht vorwerfen, nur bei den defensiven Standards bin ich unzufrieden“, sagte Michalsky. Am Ende wurde es durch die Treffer von Max Schreckenberg (76.) und Giovanni Spinella (90.) deutlich. Trotzdem blickt der Coach positiv auf die Partie. „Natürlich müssen wir auch dieses Spiel analysieren und die Fehler suchen, trotzdem bin ich zufrieden mit unserem Auftritt.“