 2026-04-23T13:43:33.969Z

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DJK Gnadental geht beim Spitzenreiter in Solingen unter

Landesliga, Gruppe 1: Trotz der Pleite der DJK Gandental ist Trainer Sebastian Michalsky nicht komplett unzufrieden: „Es wurde einfach deutlich, dass Solingen eine ganz andere individuelle Qualität hat als wir.“

von RP / Noah Knothe · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Die DJK Gnadental kommt in Solingen unter die Räder
Die DJK Gnadental kommt in Solingen unter die Räder – Foto: Jacob Kingsley Amuah

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Landesliga 1
Solingen 03
Gnadental
Sebastian Michalsky
Sebastian Michalsky

Aufsteiger DJK Gnadental wollte dem SC Kapellen im Titelrennen der Landesliga Schützenhilfe leisten. Beim Tabellenführer 1. Spvg. Solingen-Wald verpasste die Mannschaft von Trainer Sebastian Michalsky jedoch die Überraschung und verlor deutlich mit 0:5 (0:2).

DJK wollte mit Risiko nach vorne spielen

Obwohl die DJK als klarer Außenseiter in die Partie ging, wollte die Mannschaft mit Risiko nach vorne spielen. „Wir haben als Team beschlossen, an unserer spielerischen DNA festzuhalten und trotz der Qualität des Gegners mit Risiko nach vorne zu spielen“, erklärte Michalsky. Die Partie entwickelte sich jedoch schnell zugunsten des favorisierten Gastgebers. Bereits nach sieben Minuten brachte Enes Topal den Tabellenführer in Führung, bevor Fabio Di Gaetano das 2:0 erzielte. Michalsky: „Wir wurden früh für unser risikoreiches Spiel bestraft. Nach den Gegentreffern ist unser Plan besser aufgegangen.“

Gestern, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
5
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Abpfiff

Im zweiten Durchgang zog Solingen dann davon. Leander Goralski (65.) baute die Führung der Gastgeber aus. Wie beim 0:2 ging dem Treffer ein Standard voraus. „Die Standardgegentore sind unsere größte Baustelle. Ich kann meiner Mannschaft heute auch trotz des Ergebnisses nicht vorwerfen, nur bei den defensiven Standards bin ich unzufrieden“, sagte Michalsky. Am Ende wurde es durch die Treffer von Max Schreckenberg (76.) und Giovanni Spinella (90.) deutlich. Trotzdem blickt der Coach positiv auf die Partie. „Natürlich müssen wir auch dieses Spiel analysieren und die Fehler suchen, trotzdem bin ich zufrieden mit unserem Auftritt.“