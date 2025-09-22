DJK Gnadental freut sich über Traoré-Debüt und knappen Heimsieg

Der Aufsteiger DJK Gnadental stand gegen den punktlosen TVD Velbert in der Landesliga vor einer Pflichtaufgabe. Dennoch warnte DJK-Trainer Sebastian Michalsky vor einem engen Spiel. Und so kam es auch, doch die Gnadentaler behielten daheim mit 1:0 (0:0) die Oberhand.
„Wir haben mit einem defensiven Gegner gerechnet. Auch wenn es nicht leicht ist, gegen tiefstehende Gegner durchzukommen, liegt es uns nach den Jahren in der Bezirksliga, die spielbestimmende Mannschaft zu sein“, erklärte Michalsky, der sich in der 57. Minute zunächst über einen lang ersehnten Moment freuen durfte.
Der ehemalige Borussia-Profi Ibrahima Traoré feiert sein Debüt in der Landesliga. Für den mittlerweile 37-jährigen Traoré war es der erste Pflichtspieleinsatz seit seinem letzten Bundesligaspiel im März 2021. „Nach einer strukturellen Muskelverletzung müssen wir in langsam heranführen. Er entscheidet alleine, für wie viele Minuten er sich bereit sieht. Er hat sofort Ruhe in unser Spiel gebracht und ist als Vorbild vorangegangen“, so Michalsky.
Am Siegtreffer in der 74. Minute war Traoré jedoch nicht beteiligt. Den erzielte Gnadentals Toptorjäger Marco Lüttgen nach einer Flanke des eingewechselten Maurice Girke per Kopf. Für den Neuzugang aus Jüchen ist es der bereits fünfte Saisontreffer. Durch den erhofften Sieg übergibt die DJK Gnadental den Relegationsplatz nach dem sechsten Spieltag vorrübergehend an den SSV Bergisch Born ab. Die DJK hat sich bereits ein Fünf-Punkte-Polster auf einen direkten Abstiegsplatz erarbeitet.