Sebastian Michalsky (l.) und Ibrahima Traoré. – Foto: Michael Jäger, BMG

DJK Gnadental freut sich über Traoré-Debüt und knappen Heimsieg DJK Gnadental & Ibrahima Traoré: Der erste Auftritt des ehemaligen Bundesliga-Profis von Borussia Mönchengladbach für den Landesligisten aus Neuss ließ lange auf sich warten. Am Sonntag war es endlich so weit.

Der Aufsteiger DJK Gnadental stand gegen den punktlosen TVD Velbert in der Landesliga vor einer Pflichtaufgabe. Dennoch warnte DJK-Trainer Sebastian Michalsky vor einem engen Spiel. Und so kam es auch, doch die Gnadentaler behielten daheim mit 1:0 (0:0) die Oberhand.

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr DJK Gnadental Gnadental TVD Velbert TVD Velbert 1 0 „Wir haben mit einem defensiven Gegner gerechnet. Auch wenn es nicht leicht ist, gegen tiefstehende Gegner durchzukommen, liegt es uns nach den Jahren in der Bezirksliga, die spielbestimmende Mannschaft zu sein“, erklärte Michalsky, der sich in der 57. Minute zunächst über einen lang ersehnten Moment freuen durfte.

Erster Einsatz von Ibrahima Traoré Der ehemalige Borussia-Profi Ibrahima Traoré feiert sein Debüt in der Landesliga. Für den mittlerweile 37-jährigen Traoré war es der erste Pflichtspieleinsatz seit seinem letzten Bundesligaspiel im März 2021. „Nach einer strukturellen Muskelverletzung müssen wir in langsam heranführen. Er entscheidet alleine, für wie viele Minuten er sich bereit sieht. Er hat sofort Ruhe in unser Spiel gebracht und ist als Vorbild vorangegangen“, so Michalsky.