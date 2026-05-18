 2026-05-15T09:36:57.455Z

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DJK Gnadental feiert vorzeitigen Klassenerhalt

Landesliga, Gruppe 1: Die DJK Gnadental krönten eine starke Rückrunde auf der heimischen Anlage am Nixhütter Weg mit dem Erfolg gegen den DV Solingen. Erst wurde gezittert, dann gefeiert.

von RP / Noah Knothe · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
Die DJK Gnadental schafft den Klassenerhalt.
Die DJK Gnadental schafft den Klassenerhalt. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

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Sebastian Michalsky
Sebastian Michalsky

Es ist geschafft! Am drittletzten Spieltag sicherte sich die DJK Gnadental mit einem 4:3 (2:0)-Heimsieg gegen den Tabellenvierten DV Solingen den vorzeitigen Klassenerhalt in der ersten Saison der Vereinsgeschichte in der Landesliga.

Die DJK hat nach der Hinrunde eine starke Entwicklung hingelegt

Schon vor dem Duell war klar, dass dem Aufsteiger mit einem Sieg den Ligaverbleib nicht mehr zu nehmen ist. Für den DV Solingen ging es dagegen um nichts mehr. Entsprechend gut kam die DJK, die mit einem klaren Auftrag loslegte, in die Partie. Bereits nach 15 Minuten brachte Carl Mergenthal den Gastgeber in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Milos Jesic (44.) auf 2:0. Nach dem Wiederanpfiff legte Marco Lüttgen (51.) schnell das 3:0 nach. „Dann sind wir aber komplett eingebrochen und haben die Struktur verloren. So etwas darf uns eigentlich nicht passieren, heute kann uns das aber ausnahmsweise mal egal sein“, sagte DJK-Coach Sebastian Michalsky. Innerhalb von nur sieben Minuten glichen die Gäste aus.

Gestern, 15:30 Uhr
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Abpfiff

Aber auch die DJK fand eine schnelle Antwort auf den überraschenden Ausgleich. Dennis Massold (74.) holte die Führung zurück und sicherte damit den Klassenerhalt für die DJK Gnadental. Nachdem die Mannschaft mit zwei 0:5-Pleiten in die Saison gestartet war, herrschte große Skepsis. „Wir standen nach der Hinrunde auf einem Abstiegsrang. Das Team hat in dieser Saison eine starke Entwicklung durchgemacht. Daher bin ich sehr froh, dass wir zwei Spieltage vor dem Saisonende sicher sind“, betonte Michalsky.