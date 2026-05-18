DJK Gnadental feiert vorzeitigen Klassenerhalt

Die DJK hat nach der Hinrunde eine starke Entwicklung hingelegt

Schon vor dem Duell war klar, dass dem Aufsteiger mit einem Sieg den Ligaverbleib nicht mehr zu nehmen ist. Für den DV Solingen ging es dagegen um nichts mehr. Entsprechend gut kam die DJK, die mit einem klaren Auftrag loslegte, in die Partie. Bereits nach 15 Minuten brachte Carl Mergenthal den Gastgeber in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Milos Jesic (44.) auf 2:0. Nach dem Wiederanpfiff legte Marco Lüttgen (51.) schnell das 3:0 nach. „Dann sind wir aber komplett eingebrochen und haben die Struktur verloren. So etwas darf uns eigentlich nicht passieren, heute kann uns das aber ausnahmsweise mal egal sein“, sagte DJK-Coach Sebastian Michalsky. Innerhalb von nur sieben Minuten glichen die Gäste aus.