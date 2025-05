DJK Gnadental feiert historischen Aufstieg in die Landesliga

Der vergangene Sonntag geht in die Gnadentaler Geschichtsbücher ein. Die DJK Gnadental sicherte sich am vorletzten Spieltag der Bezirksliga durch einen 4:3-Heimsieg gegen den 1. FC Mönchengladbach die Meisterschaft und damit den Landesliga-Aufstieg.

Aufgrund der Unterbrechung war die Partie des letzten Konkurrenten um die Meisterschaft bereits beendet. Der OSV Meerbusch kam bei der bereits abgestiegenen DJK/VfL Willich nicht über ein 2:2 hinaus, weshalb die DJK schon vor dem eigenen Abpfiff den Meistertitel sicher hatte. Beim Stand von 4:1 für Gnadental kam diese Nachricht auch am Nixhütter Weg an, wo in diesem Moment bereits die ersten Meister- T-Shirts auf der Tribüne angezogen wurden. „Als wir wussten, dass in Willich Schluss ist, ist von der ganzen Mannschaft ein großer Druck abgefallen, wodurch wir noch zwei Treffer kassiert haben, trotzdem war es mir wichtig, mit einem Sieg vom Platz zu gehen“, erklärt Michalsky.

Nach der großen Meisterfeier am Nixhütter Weg muss die DJK jetzt den Blick auf die neue Liga richten. Nach 14 Jahren am Stück in der Bezirksliga geht’s in die Landesliga. „Das Ganze wäre ohne Johannes Schneider neben dem Platz und ohne Stefan Pennarz als Trainer nicht möglich geworden“, sagt Michalsky. Die Zielsetzung für die neue Saison ist bereits klar definiert: Klassenverbleib. Eine Aufgabe, die für Michalsky nicht unterschätzen ist. „Der VfR Fischeln ist als souveräner Aufsteiger der Gruppe drei nach einer Saison wieder abgestiegen. Mich hat es überrascht, dass so eine starke Mannschaft nicht die Klasse halten konnte. Deswegen sind wir für die kommende Saison gewarnt“, betont der Meistercoach.