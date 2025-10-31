DJK Gnadental empfängt Überflieger-Team

Die SG Union Solingen war mal ein Begriff im deutschen Profi-Fußball, spielte von 1975 bis 1989 in der 2. Bundesliga Nord. Doch als nach deren insolvenzbedingter Auflösung 1990 auch der neu gegründete Nachfolgeverein 1. FC Union Solingen 2012 in Konkurs ging und das legendäre Stadion am Hermann-Löns-Weg einer Wohnbebauung wich, vermochte die Klingenstadt nicht mehr viel Staat zu machen mit ihren Fußballklubs.

Das könnte sich schon bald ändern, denn auf der Bildfläche ist plötzlich die 1. Spvg Solingen-Wald erschienen. Der Neuling führt die Tabelle der Landesliga, Gruppe 1, an, hat nach elf Spieltagen schon fünf Punkte mehr auf dem Konto als der Stadtrivale DV Solingen und FC Kosova in den Verfolgerrollen. Weil die Schützlinge von Coach Daniele Varveri am Sonntag (Anstoß 15.30 Uhr) Gast der DJK Gnadental sind, hat sich deren Trainer Sebastian Michalsky ausgiebig mit ihnen beschäftigt. Und ist dabei zu dieser Erkenntnis gekommen: „Mich würde es sehr wundern, wenn die noch einer aufhalten würde. In einem Spiel vielleicht, aber nicht über 34 Spieltage.“

Nur der lokale Mitbewerber DV Solingen fand bei seinem 4:0-Sieg im direkten Duell den richtigen Schlüssel, Kapellen (2:2) und TuRU Düsseldorf (2:2) erkämpften sich vor heimischer Kulisse immerhin einen Punkt. Aber selbst in der Liga etablierte Klubs wie VSF Amern (0:4) und FC Remscheid (2:5) mussten gegen den Primus ordentlich Federn lassen. Am vergangenen Sonntag kassierte der SC Victoria Mennrath im Topspiel eine 0:6-Niederlage.

„Die haben gerade einen brutalen Lauf“, sagt Michalsky – und ist noch nicht mal ansatzweise überrascht: „Die haben eine unfassbare Qualität im Kader. In der ersten Elf ist keiner, der nicht mindestens Regional- oder Oberliga gespielt hat.“ Beim Durchzählen sei er auf 1000 Einsätze in der vierthöchsten Liga gekommen, fügt der promovierte Wirtschaftswissenschaftler an. Und er hat die dazu passenden Beispiele: „Leander Goralski hat mehr Spiele für die Zweite von Fortuna Düsseldorf gemacht als ich. Erkan Ari, der auf meiner Hochzeit war, hat für die Fortuna und Velbert ebenfalls in der Regionalliga gespielt, Edin Šehic stand bei Hajduk Split in der 1. Kroatischen Liga unter Vertrag.“

Schlägt vielleicht sogar Kramer auf?

Enes Topal lief mit dem Wuppertaler SV, RW Oberhausen und Borussia Mönchengladbach II in der Regionalliga auf, Fabio Di Gaetano war Profi beim KFC Uerdingen und Fortuna Düsseldorf und auch Marco Cirillo kickte in Wattenscheid, Wuppertal, Mönchengladbach, Straelen, Uerdingen und beim Berliner AK viertklassig. Diesem Übermaß an Klasse begegnet Michalsky indes ohne jeden Neid. „Der Verein hat einen klaren Plan, das Ziel heißt Oberliga, später vielleicht sogar Regionalliga. Das ist kein One-Hit-Wonder.“ Im „FuPalaver“, dem Podcast von FuPa Niederrhein, kokettierte Sportchef Peter Resvanis, viele Jahre im Vorstand von Fortuna Köln, mit der Verpflichtung von Ex-Profi und TV-Fußballexperte Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach) und bezeichnete seine Geburtsstadt als „schlafenden Riesen“.

In Ibrahima Traoré schicken die Gastgeber zwar einen mit Borussia Mönchengladbach schon in der Champions League tätigen Kicker aufs Feld, „doch ein Ibo reicht nicht“, stellt Michalsky lachend fest. „Wir sind am Sonntag der komplette Underdog. Das wird das maximal schwierigste Spiel der Saison.“ Die Flinte vorzeitig ins Korn zu werfen, kommt ihm allerdings nicht in den Sinn. „In einem Spiel ist alles möglich.“ Dazu muss der Aufsteiger aber seine Defensivarbeit intensivieren. Der Coach macht es konkret: „Wir kassieren zu viele Tore. Klar, ich würde am Sonntag auch ein 4:4 nehmen, aber das wird uns wohl kaum gelingen.“

In Marco Lüttgen kehrt nach abgelaufener Gelbsperre immerhin der gemeinsamt mit Oliver Wargalla (beide 5 Treffer) beste Torschütze zurück. Wieder einsatzfähig ist auch Spielmacher Vojno Jesic, bleibt aber zunächst wohl auf der Bank.