DJK Gnadental: Den Aufstieg in eigenen Händen Bezirksliga, Gruppe 3: Nach dem Sieg bei Grevenbroich-Süd ist die DJK Gnadental zurück auf Platz eins.

Vor der ersten Gelb-Roten Karte lag der 1. FC Grevenbroich-Süd mit 1:0 in Führung und konnte auch danach mithalten. Kurz vor der Pause folgte beim Stand von 2:2 die nächste Gelb-Rote Karte. „Wir haben das Spiel nicht gegen Gnadental, sondern gegen die Schiedsrichter verloren. Beide Situationen sind für mich keine Platzverweise“, betont der Coach. Die DJK Gnadental sicherte sich in der doppelten Überzahl die wichtigen drei Punkte gegen den Aufsteiger, der den Klassenerhalt bereits sicher hat. Für die DJK Gnadental bleibt es weiter eng im Aufstiegsrennen. Der Tabellenvierte aus Neuwerk lieferte den Neussern mit einem 1:1 gegen Aufstiegskonkurrent OSV Meerbusch Schützenhilfe, so dass die DJK mit zwei Punkten Vorsprung in die letzten fünf Spiele geht.

„Wie erwartet, hat es uns Grevenbroich sehr schwer gemacht. Die in meinen Augen berechtigten Platzverweise haben uns natürlich in die Karten gespielt. Im Saisonendspurt zählt jetzt jeder Sieg, die Tabelle kann sich jede Woche wieder ändern“, sagt DJK-Coach Sebastian Michalsky. Dem Coach ist es wichtig, nach dem Sieg nicht mehr von der Konkurrenz abhängig zu sein und den Aufstieg aus eigener Kraft zu erreichen. Da dürfen auch die beiden Tabellenletzten DJK/VfL Willich und die Red Stars MG, gegen die der Tabellenführer als nächstes spielt, kein Hindernis für die DJK sein. „Jedem einzelnen Spieler und dem Trainerteam ist es klar, dass wir jetzt jedes Spiel gewinnen müssen. In der Situation ist es egal, wer der Gegner ist. Die Einstellung meiner Mannschaft ist gut, wir sind vorbereitet für den Endspurt“, so Sebastian Michalsky. Ein Endscheidungsspiel um den direkten Aufstieg in die Landesliga will die Mannschaft unter allen Umständen verhindern.

Grevenbroich schon im Soll

Für den Aufsteiger aus Grevenbroich in das Saisonziel bereits erreicht. Der Tabellensiebte bekommt es in den nächsten drei Wochen aber gleich mit zwei Top-5-Mannschaften zu tun und könnte der DJK Gnadental im Match gegen den OSV Meerbusch sogar noch Schützenhilfe leisten. „Für uns ist der Tabellenplatz jetzt nicht mehr so wichtig. Trotzdem wollen wir beweisen, dass wir in dieser Liga jeden schlagen können“, meint Melik.