DJK Germania Blumenthal raus aus Bezirksliga Nach drittem Nichtantritt steht der Abstieg fest

Die DJK Germania Blumenthal nimmt ab sofort nicht mehr am Spielbetrieb der Bremer Bezirksliga teil. Wie der Verein heute mitteilte können die Nordbremer auch am kommenden Sonntag gegen den ATSV Sebaldsbrück nicht antreten – der dritte Nichtantritt hintereinander.

Bereits an den beiden vorangegangenen Spieltagen am 30. Oktober gegen den SV Grambke-Oslebshausen sowie am 5. November beim SC Lehe-Spaden konnte die DJK aus Mangel an einsatzbereiten bzw. -willigen Spielern nicht antreten, beide Partien wurden anschließend mit 0:5 zugunsten der Gegner gewertet (wir berichteten).

Doch das hat nun, nach dem dritten Nichtantritt, keine Bedeutung mehr. Denn nun greift die Spielordnung des Bremer Fußball-Verbandes. Dort heißt es unter "§25 – Spielwertung" unter Punkt 4: "Jede Mannschaft, die dreimal im Verlaufe eines Spieljahres auf die Austragung eines Pflichtspieles verzichtet oder nicht antritt, wird gestrichen. Die bisherigen Spiele werden nicht gewertet." Ferner steht die Mannschaft als erster Absteiger aus der betreffenden Spielklasse fest.

Das heißt: sollte sich Germania Blumenthal dazu entschließen die Mannschaft in der nächsten Saison wieder zum Spielbetrieb anzumelden, so wäre dies höchstens in der Kreisliga A möglich. "Aber da steht noch gar nichts fest", sagt DJK-Trainer Wolfgang Stedtnitz. Nun geht es erstmal mit der zweiten Herrenmannschaft in der Kreisliga C weiter. "Vielleicht werden die dann in der nächsten Saison unsere neuen ersten Herren, wer weiß. Da wurden bisher noch gar keine Entscheidungen getroffen."

Zu Beginn der Saison 2022/2023 meldeten sich insgesamt 131 Mannschaften für den Herren-Spielbetrieb beim Bremer Fußball-Verband an. Die DJK Germania Blumenthal ist seit dem nun schon die siebte Herrenmannschaft, die vorzeitig das Handtuch werfen musste und zurückzog oder gestrichen wurde. Zuvor erwischte es den Polizei-SV Bremen (am 26. August in der 1. Kreisklasse), die Leher Turnerschaft III (28. August, Kreisliga A, Staffel Bremerhaven), den FC Huchting III (1. September, Kreisliga C), die SG Marßel (5. September, Kreisliga A, Staffel Bremen-Stadt), den 1. FC Burg IV (11. Oktober, 2. Kreisklasse) und den ESV Blau-Weiß Bremen II (25. Oktober, ebenfalls 2. Kreisklasse).