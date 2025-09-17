DJK FV Haaren präsentiert den Lipka-Nachfolger

Fußball-Bezirksligist verpflichtet erfahrenen Coach, der zuletzt für einen Ligakonkurrenten der Haarener tätig war.

Das ging schnell: Fußball-Bezirksligist DJK FV Haaren hat nur wenige Tage nach dem Rücktritt von Trainer Jürgen Lipka einen Nachfolger präsentiert. Der neue Coach kennt die Spielklasse bestens, war er doch bis Ende vergangener Saison für einen Ligakonkurrenten der Haarener tätig.

Zuletzt bei Rhenania Richterich

Die Wahl fiel auf Frank Küntzeler, der zeitnah das Ruder an der Neuköllner Straße übernehmen wird. Die Verantwortlichen des Vereins und der 55-Jährige einigten sich auf eine entsprechende Zusammenarbeit, wie der Club am Mittwoch mitteilte. Küntzeler, der mit seiner Familie in Eilendorf wohnt, trainierte bis zum Ende der Saison 2024/25 den Bezirksligisten Rhenania Richterich.

Zuvor war er sieben Jahre lang für den damaligen Landesligisten Arminia Eilendorf tätig. Beide Clubs führte er zum Aufstieg. Weitere Trainerstationen des Erfolgstrainers waren der FC Roetgen und die Westwacht aus Aachen, mit der er 2007 den Mittelrheinliga-Aufstieg bejubeln durfte.

„Wir haben uns bereits am Sonntagabend nach dem Rücktritt von Jürgen Lipka überlegt, wer als Nachfolger infrage kommen könnte“, gibt Bernd Lohmüller, stellvertretender Vorsitzender und Teammanager der Haarener, Einblicke in die Überlegungen des Vorstands. „Wir wollten jemanden, der die Liga kennt, kein Trainernovize ist und in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er Mannschaften aus schwierigen Situationen führen kann. Außerdem sollte er unmittelbar zur Verfügung stehen“, so Lohmüller weiter, der darüber hinaus bestätigt, dass die Verantwortlichen mit weiteren Kandidaten Gespräche geführt hätten. Schließlich habe man sich aber für Küntzeler entschieden.

Beim Kreispokal-Spiel am Donnerstagabend in Laurensberg sowie im Anschluss in der Liga gegen den SC Erkelenz wird Co-Trainer Kevin Klasen die Mannschaft federführend anleiten. Erst danach tritt Küntzeler in die erste Reihe, wie Lohmüller weiter ausführt. „Frank tritt sicherlich kein ganz leichtes Erbe an, denn Jürgen hat mit der Mannschaft viele Erfolge erzielt. Die Jungs sind aber jetzt in der Pflicht und müssen ihre Bezirksligatauglichkeit unter Beweis stellen“, ergänzt der Teammanager.

