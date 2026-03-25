DJK FV Haaren: Der Motor läuft, der Trainer bleibt von Lars Brepols · Heute, 12:40 Uhr · 0 Leser

Daumen hoch: Frank Küntzeler bleibt über die Saison hinaus Trainer von DJK FV Haaren. – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Fußball-Bezirksliga: DJK FV Haaren ist seit acht Spielen ungeschlagen und hat den Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz ausgebaut. Gleichzeitig steht fest, dass Frank Küntzeler auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen wird.

Es läuft wieder ziemlich rund beim Fußball-Bezirksligisten DJK FV Haaren. Die Mannschaft von Trainer Frank Küntzeler feierte am vergangenen Wochenende einen 3:1-Erfolg gegen Rhenania Richterich und ist jetzt seit acht Spielen ungeschlagen. Der Vorsprung zum ersten Abstiegsplatz, den aktuell der VfR Würselen einnimmt, beträgt neun Punkte, wobei die Würselener ein Spiel weniger ausgetragen haben. 3:1-Erfolg gegen Richterich Den jüngsten Erfolg gegen seinen Ex-Club Richterich stuft Küntzeler als „verdient“ ein, der 56-Jährige betont sogar: „Er hätte ein bisschen höher ausfallen müssen.“ Dabei gerieten die Gastgeber nach wenigen gespielten Sekunden in Rückstand. Timo Peters verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:0 für die Rhenania. Noch vor der Pause glich Rückkehrer Nico Esser – ebenfalls per Strafstoß – für Haaren aus (42. Minute).

„Wir haben zur zweiten Halbzeit zwei Wechsel vorgenommen und ein bisschen umgestellt“, berichtet Haarens Coach. „Es war sofort mehr Zug drin. Wir hatten direkt drei hundertprozentige Chancen. Mit ein bisschen Glück hätten wir schon die Entscheidung herbeiführen können.“ Anthony Obiorah sorgte mit einem Doppelpack (70., 75.) schließlich für die Entscheidung. „Für mich, aber auch für den einen oder anderen Spieler, war es schon eine besondere Partie, weil wir vergangene Saison noch bei Richterich waren. Da will man sich natürlich durchsetzen“, gibt Küntzeler offen zu. Die Bilanz des Nachfolgers von Jürgen Lipka, der nach den ersten drei Saisonspielen das Handtuch geschmissen hatte, kann sich inzwischen mehr als sehen lassen. Nach einer Durststrecke mit fünf sieglosen Spielen in Folge haben die Haarener nun ordentlich Fahrt aufgenommen. „Wir haben sicherlich noch genug Themen, wo wir uns verbessern können. Die letzten beiden Spiele müssen wir einfach klarer und früher entscheiden. Trotz allem spielt die Mannschaft im Augenblick attraktiven Fußball“, unterstreicht Küntzeler, der auch in der kommenden Saison die Mannschaft anleiten wird. Darauf verständigte sich der erfahrene Übungsleiter mit den Verantwortlichen des Clubs.