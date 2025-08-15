DJK Frintrop feiert Sensationssieg gegen SpVg Schonnebeck

Es las sich auf dem Papier wie eine klare Angelegenheit, doch was sich zwischen Aufsteiger DJK Adler Union Frintop und Vorjahres-Vize SpVg Schonnebeck auf dem Platz abspielte, sprach eine ganz andere Sprache. Vor 1.000 Zuschauern auf der Sportanlage am Wasserturm setzte sich der Neuling mit 3:1 durch und übernahm als erstes Team die Tabellenführung in der Oberliga Niederrhein.
Flutlicht, Derby, volles Haus - alles sprach für einen echten Kracher zum Auftakt in die neue Oberliga-Saison. Schien es zunächst so zu sein, dass die Gäste das Geschehen unter Kontrolle hatten, änderte sich das nach einer guten halben Stunde. Nach einem langen Ball in den Strafraum kam der Ball an die Hand eines Verteidigers. Der Schiedsrichter zögerte nicht lange und zeigte auf den Punkt. Nils van den Woldenberg fackelte nicht lange und verwandelte souverän. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhten die Gastgeber durch Jonas Rübertus sogar auf 2:0.
SpVg-Coach Dirk Tönnies konnte mit dem Zwischenergebnis nicht zufrieden sein und brachte mit Simon Skuppin, Alpha Kevin Kourouma und Darko Ilic gleich drei neue Spieler zur zweiten Halbzeit. Nach einer Ecke kam Niko Bosnjak sieben Minuten nach Wiederanpfiff zum Ausgleichstreffer. Schonnebeck drückte auf den Ausgleich, konnte mehrere gute Chancen aber nicht verwerten. In der Nachspielzeit sorgte der eingewechselte Timo Dapprich schließlich für die Entscheidung und stellte auf den 3:1-Endstand.
DJK Adler Union Frintrop – SpVg Schonnebeck 3:1
DJK Adler Union Frintrop: Nils Reiners, Jonas Rübertus (79. Fynn Rauschtenberger), Leon Engelberg, Christian Büttner, Nils van den Woldenberg (79. Yan Marcos Friessner Montas), Koffi Jason Togbedji, Felix Ohters, Linus Wissing (89. Joel Zwikirsch), Leif Sören Linnig (60. Timo Dapprich), Yannick Reiners, Dominik Stukator (68. Tim Bönisch) - Trainer: Marcel Cornelissen
SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk, Matthias Bloch, Kevin Kehrmann (46. Simon Skuppin), Tim Winking, Tim Kuhlmann (68. Moise Lionel Gae), Noah Kloth, Timo Brauer, Leon Bachmann (46. Alpha Kevin Kourouma), Moritz Isensee (76. Philipp Schmidt), Niko Bosnjak, Lennon Jung (46. Darko Ilic) - Trainer: Dirk Tönnies
Schiedsrichter: David Rus (Kaarst) - Zuschauer: 1000
Tore: 1:0 Nils van den Woldenberg (33. Handelfmeter), 2:0 Jonas Rübertus (42.), 2:1 Niko Bosnjak (52.), 3:1 Timo Dapprich (90.+2)