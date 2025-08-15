DJK Frintrop feiert Sensationssieg gegen SpVg Schonnebeck

Flutlicht, Derby, volles Haus - alles sprach für einen echten Kracher zum Auftakt in die neue Oberliga-Saison. Schien es zunächst so zu sein, dass die Gäste das Geschehen unter Kontrolle hatten, änderte sich das nach einer guten halben Stunde. Nach einem langen Ball in den Strafraum kam der Ball an die Hand eines Verteidigers. Der Schiedsrichter zögerte nicht lange und zeigte auf den Punkt. Nils van den Woldenberg fackelte nicht lange und verwandelte souverän. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhten die Gastgeber durch Jonas Rübertus sogar auf 2:0.

SpVg-Coach Dirk Tönnies konnte mit dem Zwischenergebnis nicht zufrieden sein und brachte mit Simon Skuppin, Alpha Kevin Kourouma und Darko Ilic gleich drei neue Spieler zur zweiten Halbzeit. Nach einer Ecke kam Niko Bosnjak sieben Minuten nach Wiederanpfiff zum Ausgleichstreffer. Schonnebeck drückte auf den Ausgleich, konnte mehrere gute Chancen aber nicht verwerten. In der Nachspielzeit sorgte der eingewechselte Timo Dapprich schließlich für die Entscheidung und stellte auf den 3:1-Endstand.