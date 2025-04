Namir Tahiru (in Rot) machte hier das 0:1 für die DJK Arnschwang. – Foto: Julia Baumann

DJK fährt wichtigen Dreier ein

Einen enorm wichtigen Dreier hat die DJK Arnschwang am Samstagnachmittag eingefahren: Beim SV TuS/DJK Grafenwöhr gewann die Ranzinger-Elf mit 1:2. Mit diesem Auswärtssieg ist der DJK endlich wieder ein Erfolgserlebnis im Abstiegskampf gelungen. Arnschwang ging in diesem Duell gegen einen direkten Konkurrenten schon früh in Führung. Nach einem Freistoß von Kapitän Andreas Sturm konnte Namir Tahiru frei zum 0:1 einköpfen (4. Minute). In der Folgezeit überzeugte die DJK vor allem spielerisch, hatte mehrere gute und schön herausgespielte Offensivaktionen. – Deutlich verbessert zur Vorwoche. Und das, obwohl die personelle Lage weiterhin angespannt ist und sich sogar nochmals verschlechtert hatte: Nico Riedl hat einen Mittelfußbruch und fällt damit die nächsten Wochen aus. So nahmen auf der Bank wieder einmal „Aushilfskraft“ Andreas Brunner und erstmals auch Winter-Neuzugang Etrit Bislimi Platz, der allerdings aufgrund seiner Zoll-Ausbildung erst in der neuen Saison regelmäßig mit dabei sein kann.

Die Jungs um Kapitän Andreas Sturm (in Rot) fuhren einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf gegen den direkten Konkurrenten Grafenwöhr ein. – Foto: Julia Baumann

Lukas Rädlinger hatte in der 21. Minute eine aussichtsreiche Möglichkeit, scheiterte aber am Heim-Keeper. Ähnlich ging es Andreas Kussinger, als Florian Kolbeck einen Nachschuss nach seiner Ecke erneut ins Getümmel brachte (27.). Grafenwöhr musste dann einige Standards überstehen (30.). Die DJK belohnte sich für das gute Offensivspiel, das vor allem in der ersten Halbzeit viel über die rechte Seite mit Johannes Conrady ging. Der nächste Arnschwanger Treffer fiel aber nach einem Angriff über links: Nach Vorarbeit von Andreas Kussinger machte es Florian Kolbeck in gekonnter Manier selber und traf sehenswert zum 0:2 (37.).

Florian Kolbeck (rechts) traf zum 0:2. – Foto: Julia Baumann

Die erste gute Chance für die Heimelf gab es erst in der 39. Minute, als es Alexander Dobmann aus der Distanz versuchte und ganz knapp übers Tor vergab. Bis zur Halbzeit bliebt die DJK deutlich spielbestimmend, verpasste es aber, eine der noch weiteren, vielen guten Möglichkeiten zu nutzen. So scheiterten Tim Träger (40.) und Andreas Sturm nach einer Ecke von Florian Kolbeck (42.) am Grafenwöhrer Torwart. Die zweite Hälfte begann mit mehr Druck der Heimelf. Die DJK fiel hin und wieder in alte Muster und musste einige brenzlige Situationen überstehen. Einen direkten Freistoß aus der Distanz entschärfte DJK-Schlussmann Tobias Auer zur Ecke (56.). Als Arnschwang dann aber nicht entscheidend klären konnte, legte ein Mitspieler für ihn ab und Alexander Dobmann verkürzte ins leere Tor auf 1:2 (60.). Auf der anderen Seite scheiterte Lukas Miethaner mit seinem Kopfball-Abschluss nach einer Kolbeck-Ecke (60.). Miethaner war es wenig später auch, der mit einem langen Ball klärte, der Andreas Kussinger erreichte. Dessen Zuspiel in die Mitte zum freien Florian Kolbeck aber ging zu weit (73.). Der eingewechselte Philipp Berzl tauchte frei vorm Keeper auf nach einer Flanke von Lukas Rädlinger, doch das Schiri-Gespann entschied auf abseits (80.). Gefährlich wurde es dann nochmal, als Grafenwöhr nach einem Handspiel einen Freistoß zugesprochen bekam. Doch am Ende brachte Arnschwang die knappe 1:2-Führung verdientermaßen über die Zeit.

Für die DJK am Ball Johannes Conrady. – Foto: Julia Baumann

Jedoch wurden die letzten zehn Minuten hitzig, da dem jungen Schiri Noel Gabler die Partie etwas entglitt. Er verteilte in der Nachspielzeit drei gelbe Karten und Philipp Berzl bekam nach einer fragwürdigen Entscheidung in der 95. Minute sogar noch eine zehnminütige Zeitstrafe. Vor allem die gezeigte Leistung in der ersten Halbzeit und der Wille und Kampfgeist in der zweiten Hälfte lassen nach den schwachen Auftritten der vergangenen Wochen bei der DJK Arnschwang wieder Positivität aufkommen. Der Dreier im Abstiegskampf kam genau richtig – denn nächste Woche steht das Derby gegen Raindorf auf dem Plan.

Für die DJK am Ball Andreas Kussinger. – Foto: Julia Baumann