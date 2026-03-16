--- DJK Enkering ehrt Jubilare

– Foto: Philipp Heckl

An der diesjährigen Jahreshauptversammlung der DJK Enkering wurden neben der Auskunft über das allgemeine Vereinsleben auch wieder verdiente Spieler geehrt.

Seit der letztjährigen Jahreshauptversammlung, die immer wieder einen idealen Rahmen bietet, offizielle Auszeichnungen an Aktive zu vergeben, waren es insgesamt drei Spieler der Ersten Mannschaft, die ein Jubiläum feiern konnten.

Geehrt wurde zunächst Pascal Helmers für das Bestreiten des 100. Pflichtspiels für die DJK Enkering, im Anschluss wurde Philipp Heckl die Auszeichnung für den 150. Pflichtspieleinsatz zuteil. Bereits das 200. Spiel im Trikot der DJK Enkering bestritt Vorstand Thomas Bittlmayer, wofür er ebenfalls vom Verein ausgezeichnet wurde.