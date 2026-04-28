DJK Elsten verpflichtet Thomas Wulfing als spielenden Co-Trainer

– Foto: DJK Elsten

Die DJK Elsten hat eine personelle Weichenstellung für die kommende Zeit vorgenommen und Thomas Wulfing als spielenden Co-Trainer verpflichtet. Der Neuzugang bringt die Erfahrung aus mehr als zweihundert Einsätzen in der Landesliga mit und soll sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz eine tragende Rolle einnehmen.

Nach Angaben des Vereins passt Wulfing nicht nur sportlich in das Anforderungsprofil, sondern fügt sich auch menschlich in das bestehende Gefüge ein. Gemeinsam mit Cheftrainer Pascal wird er künftig das Trainerteam ergänzen und insbesondere als Bindeglied zwischen Mannschaft und sportlicher Leitung agieren.

Im Zuge des Wechsels bedankte sich die DJK Elsten zudem bei Lukas Ortmann sowie beim SV Bevern für die unkomplizierte Abstimmung im Vorfeld der Verpflichtung.