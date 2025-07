DJK Eintracht Cup – weiter gehts mit Gruppe B!

Unsere 1.Herren von DJK Eintracht Papenburg unter der Leitung von Trainer Daniel van Achteren, BW Lorup, trainiert von Stefan Wesseln, GW Dersum, geführt von Thomas Meinel und die SG Burlage/Klostermoor mit Trainer Kai Robben

Die 1. Herrenmannschaft von DJK Eintracht Papenburg sowie BW Lorup sind in der Kreisliga Nord Mitte aktiv. GW Dersum spielt in der 1. Kreisklasse Emsland Nord, während die SG Burlage/Klostermoor in der Ostfrieslandklasse B antreten.