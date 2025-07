DJK Eintracht Cup - Tag 3

In der Gruppe C dürfen wir heute Hansa Friesoythe, TuS Aschendorf, SV Esterwegen und Stern Völlenerfehn willkommen heißen. Nachdem sich Raspo Lathen, SuS Rhede, Eintracht Papenburg und BW Lorup bereits für die Finalrunde qualifiziert haben, suchen wir heute Abend die fünfte und sechste Mannschaft, die in das begehrte Finale einzieht.