DJK Eintracht Cup - Gruppe B

Die 1. Herren von Eintracht Papenburg zeigte auf dem A-Platz eine gute Leistung und setzte sich mit 3:0 gegen die SG Burlage/Klostermoor durch. Leon Schipmann, erzielte zwei Tore in der 13. und 20. Minute, und Jannes von Hebel krönte die Vorstellung seiner Mannschaft mit dem dritten Treffer in der 25. Minute. Auf dem Nebenplatz ging es hingegen etwas knapper zur Sache. BW Lorup triumphierte mit 1:0 über GW Dersum, wobei Carsten Wesseln bereits in der 6. Minute das entscheidende Tor erzielte. Dieses frühe Tor machte den Unterschied und Lorup holte die ersten drei Punkte.

In der zweiten Runde setzte Eintracht Papenburg ihren Lauf fort, indem sie erneut mit 3:0 gewannen. Hendrik Fischer (12.Minute), Tom Heymann (15. und 23.Minute) zeigten sich treffsicher und führten ihre Mannschaft zum verdienten Sieg. Währenddessen konnte BW Lorup nach einem Rückstand gegen Burlage/Klostermoor zurückkommen, dank eines Doppelschlags von Marvin Finken, der seine Mannschaft schließlich zum Sieg führte. Die zwischenzeitliche Führung der SG schoss Sven Einsfelder.

Vor den letzten beiden Spielen waren die beiden Teams von Eintracht und Lorup bereits in der Endrunde, doch das Duell um den Gruppensieg blieb spannend. BW Lorup ging in der 24. Minute durch Leon Schmits in Führung, doch Tom Heymann sorgte in der 28. Minute für den Ausgleich. Auf dem Nebenplatz setzte sich GW Dersum gegen die Spielgemeinschaft Burlage durch. Torschützen waren Leon Kampen (17 und 31.Minute) und Leonardt Hartelt (36. Minute)

Mit 7 Punkten sicherte sich Eintracht Papenburg aufgrund des besseren Torverhältnisses den ersten Platz, während BW Lorup punktgleich auf dem zweiten Platz landete. GW Dersum erreichte mit 3 Punkten den dritten Platz, und die SG Burlage/Klostermoor belegte den vierten Platz.

Bester Torschütze des Tages wurde mit 3 Toren Tom Heymann von der heimischen DJK Eintracht Papenburg.

Eintracht Papenburg und BW Lorup sehen wir am kommenden Sonntag wieder, während wir GW Dersum und SG Burlage/Klostermoor alles Gute für die bevorstehende Saison wünschen!