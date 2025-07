DJK Eintracht Cup - Gruppe A

In der Gruppe A gab es spannende Spiele mit gesamt 25 Toren. Im Auftaktspiel trennten sich SuS Rhede und Eintracht Börger 2:2-Unentschieden. Daniel Harders brachte die Rheder in Führung, doch Mathis Albers glich schnell aus. Marc Wöste sorgte für die Führung für Börger, bevor Andre Läken kurz vor Schluss das Unentschieden herstellte. Im Parallelspiel setzte sich Raspo Lathen mit 2:0 gegen Teutonia Stapelmoor durch. Die Tore fielen spät in der Partie: Calvin Luka van den Wildenberg traf in der 33. Minute, gefolgt von Tim Gerdelmann, der nur zwei Minuten später auf 2:0 erhöhte.