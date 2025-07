DJK Eintracht Cup - Ergebnisse Gruppe D

Im ersten Spiel auf dem Hauptplatz zeigte der TV Bunde eine starke Leistung und setzte sich mit 2:0 gegen SC Rhauderfehn/Langholt durch. Die Tore erzielten Markus Winkler in der 3. Minute sowie Steffen Buse in der 22. Minute. Parallel dazu gewann BW Papenburg II ebenfalls mit 2:0 gegen den SV Strücklingen, wobei David Schulz (14. Minute) und Luca Schreier (36. Minute) für die Tore sorgten.

Am Freitag fand die letzte Vorrunde des DJK Eintracht Cups statt, bei der in Gruppe D die Teams von TV Bunde, BW Papenburg II, SV Strücklingen und SC Rhauderfehn/Langholt um den Einzug in die Endrunde kämpften. Bemerkenswert ist, dass der SC Rhauderfehn/Langholt kurzfristig den Startplatz des Vereins Rajen/Collinghorst übernahm.

In der zweiten Runde konnte kein Team scoren, sodass beide Partien torlos endeten. In der letzten Runde setzte sich der SV Strücklingen mit 2:1 gegen SC Rhauderfehn durch (Torschützen: 1:0 Eike Hermes, 2:0 Nino Niestroj und 2:1 Bastian Dietmar Klitzsch) während auf dem Hauptplatz der TV Bunde mit einem frühen Treffer von Markus Winkler in der 5. Minute in Führung ging. Blau Weiß Papenburg drehte die Partie mit Treffern von David Schulz (11. Minute) und Sascha Korte (30. Minute). Doch Winkler gelang in der 36. Minute der Ausgleich.

Schließlich konnten sich TV Bunde und BW Papenburg II punkt- und torgleich für die Endrunde qualifizieren, während SV Strücklingen mit 4 Punkten den dritten Platz belegte. SC Rhauderfehn/Langholt schloss mit einem Punkt ab. Für die Teams aus Strücklingen und Rhauderfehn wünschen wir alles Gute für die kommende Saison. Die anderen beiden Vereine sehen wir am Sonntag wieder!!!