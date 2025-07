DJK Eintracht Cup 2025 startet heute

SuS Rhede und Raspo Lathen treten gemeinsam mit unserer 1. Herren in der Kreisliga Nord/Mitte an. Eintracht Börger spielt eine Klasse höher in der Kreisliga Emsland, während der Vertreter aus dem Rheiderland in der Ostfrieslandklasse A aktiv ist.

Wir freuen uns auf spannende Spiele und einen gelungenen Turnierstart! Wir heißen alle Mannschaften und Zuschauer herzlich willkommen und wünschen allen Beteiligten viel Erfolg.