DJK Eintracht Cup 2025: Gruppe D steht in den Startlöchern

Ein besonderer Gruß gilt den Trainern der vier Teams: Frank Winkler (TV Bunde), Thorsten Plate (BW Papenburg II), Björn Bullermann und Dennis Widder (SV Strücklingen) sowie Gerd Bartsch und Gerd Stubbe (SC Rhauderfehn/Langholt).

Der Titelverteidiger, TV Bunde, spielt in der Bezirksliga und wird alles daran setzen, seinen Titel aus 2023 zu verteidigen. BW Papenburg II ist in der Kreisliga Emsland aktiv, SV Strücklingen in der 1. Kreisklasse Cloppenburg und SC Rhauderfehn/Langholt in der Ostfrieslandklasse A.