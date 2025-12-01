DJK Dornwang und VfR Moosthenning gründen SG

Die DJK Dornwang und der VfR Moosthenning haben nach offenen, konstruktiven und ausgesprochen freundschaftlichen Gesprächen beschlossen, zur Saison 2026/27 eine Spielgemeinschaft zu gründen. Unter dem Namen SG Dornwang/Moosthenning wollen die beiden Traditionsvereine künftig gemeinsam an den Start gehen.

Ausschlaggebend für den Zusammenschluss sind vor allem die mittelfristigen sportlichen Perspektiven. Beide Vereine sehen in der SG die beste Möglichkeit, ihre Zukunft nachhaltig zu sichern. Insbesondere jungen Spielern sollen klare und attraktive Entwicklungschancen geboten werden. Gleichzeitig plant man, mit zwei konkurrenzfähigen Herrenmannschaften in die Saison zu gehen. Auch die Bildung einer gemeinsamen AH-Mannschaft mit mehreren Spielen pro Jahr ist fest vorgesehen.