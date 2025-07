DJK Dornwang startet in die Saison 2025/26

• Samuel Ndayambaje (Ruanda)

• Stefan Gerbl (FC Griesbach)

• Dominik Gehwolf und Chris König (beide SpVgg Niederaichbach)

• sowie die Rückkehrer Stefan Biersack (SV Mengkofen), Andreas Rudolf (SV Frauenbiburg), Tobias Wolf und Marcin Nadwodnik (reaktiviert)

Auch an der Seitenlinie gibt es frischen Wind:

Johann Rauner rückt aus den eigenen Reihen ins Trainerteam auf und wird Co-Trainer an der Seite von Hannes Neumeier. Zudem bleibt Alex Meier als Mannschaftsbetreuer eine verlässliche Stütze im Hintergrund.

Die sportliche Leitung zeigt sich mit der Entwicklung sehr zufrieden.

Abteilungsleiter Kramlich und Sturm erklären:

„Wir sind sehr froh, zur neuen Saison eine Vielzahl an charakterlich starken Persönlichkeiten im Kader begrüßen zu dürfen. Es sind sowohl echte Typen für die Erste Mannschaft dabei als auch erfahrene Spieler, die unsere Zweite verstärken und stabilisieren können. Mit Johann Rauner als neuem Co-Trainer haben wir zudem jemanden an Bord, der den Verein und unsere Philosophie bestens kennt. In einem echten Umbruchjahr ist es wichtig, junge Spieler behutsam an die Aufgaben im Herrenbereich heranzuführen – und dabei wird "Jagger" eine zentrale Rolle spielen.

Besonders freuen wir uns auch, dass Hannes Neumeier weiterhin als Cheftrainer an Bord bleibt. Sowohl sportlich als auch menschlich sind wir mit seiner Arbeit absolut zufrieden – er hat das Team in der letzten Saison hervorragend geführt und verkörpert genau die Werte, für die die DJK steht. Wir sind sehr glücklich, mit ihm unseren Wunschtrainer weiterhin an der Seitenlinie zu haben.“

Die DJK geht in der Saison 2025 erneut mit zwei Mannschaften an den Start. Der erste Spieltag steigt am 26. Juli in Frauenbiburg. Spieler, Verantwortliche und Fans fiebern einer spannenden und erfolgreichen Saison entgegen.