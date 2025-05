DJK Donaueschingen sendet Lebenszeichen, gute Neustädter Woche

Erst in der in 82. Minute durfte gejubelt werden − es war die DJK Donaueschingen, der durch Ege Öztürk der Siegtreffer glückte. Der Gutmadinger Coach Marius Nitsch sprach im Nachgang der Partie von einem „Abnutzungskampf“. Aufgegeben haben sich beide Teams weiter nicht. Auch wenn die DJK Donaueschingen (20 Punkte) als Tabellenletzter und der Vorletzte FC Gutmadingen (21) im Tabellenkeller die schlechteste Ausgangsposition haben, ist die Lage keineswegs aussichtslos. Vier Spieltage sind noch zu absolvieren. Es stehen noch zahlreiche direkte Duelle im Keller an. Zudem zeichnet sich ab, dass es nur einen sicheren Absteiger geben wird. Da der SC Pfullendorf, der ESV Südstern Singen und der 1. FC Rielasingen-Arlen in der Verbandsliga allesamt kurz vor dem vorzeitigen Klassenerhalt stehen, könnte dieses Szenario frühzeitig fix werden. Nur wenn eines dieser drei genannten Teams aus der Verbandsliga absteigt, erhöht sich die Anzahl der Absteiger in der Landesliga, Staffel III, auf zwei sichere und einen möglichen Absteiger.

Die Kicker des FC Neustadt, sie sind so etwas wie Serientäter im Abstiegskampf. Im Saisonendspurt hatte sich bereits in den vergangenen beiden Jahren ausgezeichnet, dass Ruhe bewahrt wurde, eine große Kontinuität im Verein herrscht und der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft außergewöhnlich ist. Davon zerrt die Elf von Sascha Waldvogel auch in diesem Jahr. Der Auftritt am Donnerstag beim SC Konstanz-Wollmatingen (1:1) war erneut äußerst homogen und so ist die Lage im Tabellenkeller vier Spieltage vor Rundenende zwar nicht rosig, aber weiter gut. Zwei Mannschaften müssen die Hochschwarzwälder in der Landesliga, Staffel III, mindestens hinter sich lassen − derzeit sind es vier. Und das Restprogramm bietet alle Möglichkeiten, um auch in dieser Saison die Klasse zu halten. Bereits am Samstag (15.30 Uhr) können die Blau-Weißen beim Hegauer FV einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. „Wir können mit dem Punkt beim SC Konstanz-Wollmatingen gut leben. Die Mannschaft hat insgesamt wenig zugelassen und wir standen sehr gut“, so Waldvogel. Lediglich beim Gegentreffer hatte das Abwehrverhalten nicht gepasst, dort waren mehrere Neustädter im Rückzugsverhalten zu zögerlich. Am guten Gesamtauftritt beim Verbandsligaabsteiger änderte das aber nichts.