DJK Darching und TSV Weyarn müssen im Tabellenkeller punkten

Darching (weiß) braucht im Abstiegskampf dringend Punkte. – Foto: Michael Zieringer

Zwei entscheidende Spiele stehen im Tabellenkeller der Kreisklasse 2 an. Für beide Teams geht es um wichtige Punkte gegen den Abstieg.

DJK Darching – ASC Geretsried Mi., 18 Uhr Nach der 1:2-Niederlage gegen die SG Gaißach/Wackersberg wartet am Mittwochabend bereits das wichtige Heimspiel gegen den ASC Geretsried , der einen Zähler hinter der DJK auf dem ersten direkten Abstiegsplatz liegt. Die Partie beginnt um 18 Uhr, damit auf dem Hauptplatz gespielt werden kann.

Um wichtige Punkte im Tabellenkeller geht es in der Kreisklasse 2 am Mittwoch und Donnerstag für die DJK Darching und den TSV Weyarn.

„Wir hoffen, dass wir jetzt wieder in die Spur finden. Wir hatten Gaißach schon auf dem Tablett, aber haben das zweite Tor nicht nachgelegt“, sagt DJK-Coach Patrick Lachemeier. Am Mittwoch zählt für die Hausherren nur ein Sieg. „Wir müssen das Glück jetzt mit Willen und Fleiß erzwingen. Schönspielerei bringt uns nicht weiter“, sagt Lachemeier. „Wir spielen zu Hause, das könnte unser Vorteil sein.“

TSV Weyarn – Ascholding/Thann. Do., 14 Uhr Nach zwei Niederlagen in Geretsried (1:3) und Kreuth (0:6) möchte der TSV Weyarn beim Nachholspiel gegen die SG Ascholding/Thanning wieder dreifach punkten. Die Partie wurde wegen des Toto-Pokal-Endspiels der Gäste verschoben und wird nun am Feiertag um 14 Uhr angepfiffen. Dabei können die Hausherren wieder auf Alexander Fauck zurückgreifen, zudem steht Michael Babl nach seiner Verletzung wieder im Kader. Dafür ist der Einsatz von Maximilian Abele noch fraglich.

„Wir dürfen nach der hohen Niederlage in Kreuth nicht die Nerven verlieren und müssen das Positive mitnehmen“, sagt TSV-Trainer Michael Hub. „Wir haben 60 Minuten gut dagegengehalten, und die Einstellung hat gepasst.“ Den Gästen ist der Klassenerhalt bereits sicher, die Heimischen brauchen jeden Punkt, um die Relegationsplätze zu verlassen. „Wir werden positiv ins Spiel gehen und wollen punkten.“ Zudem hat der TSV aus dem Hinspiel (0:5) noch eine Rechnung zu begleichen.