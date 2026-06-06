DJK Darching reist mit 2:0-Sieg im Rücken nach Baiernrain

Auf Sieg spielen: Trotz des 2:0-Siegs im Hinspiel will sich die DJK Darching (rot) gegen die SG Baiernrain/Dietramszell nicht ausruhen. – Foto: Bettina Eck

Die DJK Darching tritt am Samstag um 16 Uhr zum Relegations-Rückspiel bei der SG Baiernrain/Dietramszell an. Selbst eine knappe Niederlage mit einem Tor Unterschied würde den Kreisklassisten zum Klassenerhalt reichen.

Die DJK Darching reist mit einem 2:0-Sieg im Rücken zum entscheidenden Relegationsspiel nach Baiernrain. Um 16 Uhr ist der Kreisklassist an diesem Samstag bei der SG Baiernrain/Dietramszell zu Gast und möchte dort die gute Ausgangslage veredeln. Selbst eine knappe Niederlage mit einem Tor Unterschied würde den DJK-Kickern reichen, um in der Kreisklasse zu bleiben.

Doch die Gäste wollen keinesfalls nur auf Halten spielen, sondern das Duell aus eigener Kraft entscheiden. Was die Darchinger in Baiernrain erwartet, ist nach dem Hinspiel gegen den Zweiten der A-Klasse 3 klar. Die Spielgemeinschaft kommt vor allem über das Kämpferische, zeigte aber in einer Drangphase gegen Ende der Partie auch, dass sie sich Chancen erspielen kann. Ausschlaggebend wird sein, ob die Hausherren auf ihren Top-Torjäger Johannes Kanzler zurückgreifen können, der im Hinspiel kurz vor der Pause verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste.

„Das 2:0 aus dem Hinspiel ist eine super Ausgangsposition für uns, mehr aber auch nicht“, sagt DJK-Trainer Patrick Lachemeier, der an der Linie wieder von Andreas Hallmansecker unterstützt wird. „Wir dürfen uns auf keinen Fall darauf ausruhen.“

Personell wird sich im Vergleich zum Match am Mittwoch nicht viel ändern. Einzig Marinus Probst ist neu im Kader. Der A-Jugendspieler feierte am Freitag seinen 18. Geburtstag und ist deshalb beim Rückspiel erstmals im Seniorenbereich spielberechtigt. „Das hat er sich verdient, er hat super trainiert und war in jedem Training, obwohl er noch gar nicht spielen durfte“, erklärt Lachemeier. Ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für den Youngster also, der erst einmal auf der Bank sitzen wird.

„Wir werden mit Respekt an die Sache rangehen, wollen uns aber nicht hinten einmauern, sondern auf Sieg spielen“, sagt der DJK-Coach weiter. „Es war wichtig für das Selbstvertrauen, dass wir die jüngsten zwei Spiele gewonnen und auch spielerisch Fortschritte gemacht haben. So haben wir auch endlich wieder Tore aus dem Spiel heraus geschossen.“

In Baiernrain geht es für die Darchinger darum, die richtige Mischung aus Offensive und Defensive zu finden, denn der Druck lastet auf den Hausherren, die auf dem kleinen Platz in Baiernrain von Beginn an kommen müssen. „Baiernrain wird mit Mann und Maus draufgehen, und wir werden versuchen, sie auszukontern. Am Anfang ist es wichtig, erst einmal dagegenzuhalten.“ Gelingt dies, würde für die DJK eine schwache Saison doch noch mit einem Happy End in Form des Klassenerhalts zu Ende gehen.