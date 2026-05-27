DJK Darching muss gewinnen – sonst droht der Abstieg

Die DJK Darching empfängt am Mittwoch den TSV Otterfing im vorentscheidenden Nachholspiel der Kreisklasse 2. Im Hinspiel verlor Darching mit 1:6.
Vor dem letzten Spieltag am Samstag, 30. Mai, in der Kreisklasse 2 wartet am heutigen Mittwoch auf vier Landkreis-Teams noch ein Nachholspiel. Viel hängt vom gestrigen Spiel zwischen Rottach und Kreuth ab, das bei Redaktionsschluss noch nicht beendet war. Das Ergebnis finden Sie auf unserer Facebook-Seite „Lokalsport Landkreis Miesbach“.
DJK Darching – TSV Otterfing Mi., 18.30 Uhr Für die DJK Darching ist die Ausgangslage vor dem Derby gegen den TSV Otterfing ohnehin klar: Sie braucht noch einen Sieg, um den direkten Abstieg zu vermeiden. Otterfing kämpft mit Kreuth um die Meisterschaft und muss ebenfalls gewinnen, um Chancen auf den direkten Aufstieg zu haben – zumal sie am Samstag spielfrei sind.
Im Hinspiel siegte Otterfing mit 6:1. „Wir haben nichts zu verlieren, keiner rechnet mit uns“, sagt DJK-Coach Patrick Lachemeier. „Otterfing ist der Favorit und muss gewinnen. Wir haben eigentlich keine Chance, und die wollen wir nutzen.“ Die vergangenen beiden Partien hat die DJK zu null verloren.
Otterfing holte zehn Punkte aus den jüngsten vier Spielen. „Wir wollen unser letztes Saisonspiel gewinnen, die anderen Eventualitäten interessieren mich nicht“, sagt TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban. Personell ändert sich auf beiden Seiten nichts. „Darching ist sicher besser, als es der Tabellenplatz aussagt, und kann jedes Team der Liga schlagen. Das wird keine leichte Aufgabe.“
TSV Weyarn – SG Hausham Mi., 19 Uhr Welche Bedeutung das Spiel zwischen dem TSV Weyarn und der SG Hausham für die Hausherren hat, hängt vom Ausgang der Partie am Dienstag ab. Holte Kreuth mindestens einen Punkt in Rottach, sind beide Teams in der Liga gesichert. Siegte jedoch Rottach, braucht der TSV noch einen Sieg, um sicher in der Kreisklasse zu bleiben.
„Wir gehen personell am Krückstock und werden auf Spieler aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen“, berichtet TSV-Trainer Michael Hub. Neben den Langzeitverletzten Christian Wacker, Christoph Schreiber und Urlauber Benedikt Hub fehlen Timo Molitor, Nick Hagn und wohl auch Michael Babl. Immerhin stehen Marinus Fuchs und Leo Schmid wieder zur Verfügung. „Wir wollen das Spiel gewinnen. Schön wäre es, wenn wir mal etwas befreiter aufspielen könnten“, sagt Hub.
Die Gäste können im Klosterdorf wieder auf Lukas Grill zurückgreifen, dafür fehlt Leon Cirko (Urlaub). „Wir wollen mit einem Sieg Platz drei in der Auswärtstabelle holen und unsere gute Mai-Bilanz mit zehn Punkten aus fünf Spielen bestätigen“, erläutert SG-Abteilungsleiter Tomislav Cirko. Die Knappen ließen zuletzt hinten kaum etwas zu und kassierten nur zwei Gegentore, kamen aber auch nur zu sechs Treffern in fünf Partien. „Unsere Offensive war zuletzt sehr harmlos, das wollen wir noch verbessern.“