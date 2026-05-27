DJK Darching muss gewinnen – sonst droht der Abstieg Kreisklasse 2 von Thomas Spiesl · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Darching (weiß) ist zum Siegen verdammt. – Foto: Manfred Ludsteck

Die DJK Darching empfängt am Mittwoch den TSV Otterfing im vorentscheidenden Nachholspiel der Kreisklasse 2. Im Hinspiel verlor Darching mit 1:6.

Vor dem letzten Spieltag am Samstag, 30. Mai, in der Kreisklasse 2 wartet am heutigen Mittwoch auf vier Landkreis-Teams noch ein Nachholspiel. Viel hängt vom gestrigen Spiel zwischen Rottach und Kreuth ab, das bei Redaktionsschluss noch nicht beendet war. Das Ergebnis finden Sie auf unserer Facebook-Seite „Lokalsport Landkreis Miesbach“. DJK Darching – TSV Otterfing Mi., 18.30 Uhr Für die DJK Darching ist die Ausgangslage vor dem Derby gegen den TSV Otterfing ohnehin klar: Sie braucht noch einen Sieg, um den direkten Abstieg zu vermeiden. Otterfing kämpft mit Kreuth um die Meisterschaft und muss ebenfalls gewinnen, um Chancen auf den direkten Aufstieg zu haben – zumal sie am Samstag spielfrei sind.

Im Hinspiel siegte Otterfing mit 6:1. „Wir haben nichts zu verlieren, keiner rechnet mit uns“, sagt DJK-Coach Patrick Lachemeier. „Otterfing ist der Favorit und muss gewinnen. Wir haben eigentlich keine Chance, und die wollen wir nutzen.“ Die vergangenen beiden Partien hat die DJK zu null verloren. Otterfing holte zehn Punkte aus den jüngsten vier Spielen. „Wir wollen unser letztes Saisonspiel gewinnen, die anderen Eventualitäten interessieren mich nicht“, sagt TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban. Personell ändert sich auf beiden Seiten nichts. „Darching ist sicher besser, als es der Tabellenplatz aussagt, und kann jedes Team der Liga schlagen. Das wird keine leichte Aufgabe.“