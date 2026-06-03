DJK Darching empfängt SG Baiernrain/Dietramszell zur Relegation

Der Teamspirit stimmt: Die DJK Darching um Josef Huber (r.) will sich im Relegationsauftakt gegen Baiernrain/Dietramszell eine gute Ausgangslage verschaffen. – Foto: Max Kalup

Die DJK Darching trifft am Mittwoch um 18.30 Uhr im Hinspiel auf den Tabellenzweiten der A-Klasse 3. Felix Schneider fällt nach einer Oberschenkelverletzung aus.

Eine schwierige Saison liegt hinter der DJK Darching. Mit der Ambition, vorn mitzuspielen, war man in die Kreisklasse gestartet – obwohl mit Florian Haas (zum SV Miesbach) und Manfred Sitzberger (zum SC Wörnsmühl) zwei wichtige Spieler den Klub im Sommer verlassen hatten.

Hinzu kam vor allem in der Vorrunde ein eklatantes Verletzungspech. So rangierte die DJK nach der Vorrunde mit nur zehn Punkten auf einem direkten Abstiegsplatz. Kurz nach Rückrundenstart folgte die einvernehmliche Trennung von Coach David Balogh. Mit Patrick Lachemeier und Johannes Schneider übernahmen zwei Insider und schafften in den verbleibenden Spielen immerhin noch den Sprung auf die Relegationsplätze.

In den Entscheidungsspielen geht es diese Woche darum, den Verbleib in der Kreisklasse zu sichern. Die Darchinger treffen auf den Tabellenzweiten der A-Klasse 3, die SG Baiernrain/Dietramszell. Das Hinspiel steigt an diesem Mittwoch um 18.30 Uhr in Darching. Das Rückspiel wird am Samstag um 16 Uhr in Baiernrain angepfiffen.

Das Team aus Baiernrain und Dietramszell spielte eine starke Runde. 16 Siege, vier Remis und nur zwei Niederlagen stehen zu Buche. Allerdings reichte dies nicht zum direkten Aufstieg: Der TSV Sauerlach hatte am Schluss einen Punkt mehr auf dem Konto. Top-Torjäger der SG ist Johannes Kanzler mit 14 Treffern.

Dennoch geht die DJK leicht favorisiert ins Duell. Am letzten Spieltag sicherten sich die Darchinger mit einem 2:0-Sieg in Weyarn den Relegationsplatz aus eigener Kraft. Allerdings verletzte sich dabei Felix Schneider am Oberschenkel und steht für die Relegation nicht zur Verfügung. Coach Johannes Schneider hat sich in den lang geplanten Urlaub verabschiedet, daher wird Reserve-Coach Andreas Hallmannsecker Patrick Lachemeier an der Seitenlinie unterstützen. „Wir werden mit Respekt an die Sache herangehen. Es wird nicht einfach, aber wir freuen uns auf die Relegation“, sagt Lachemeier. „Für die Spieler muss es ein besonderes Erlebnis sein, so ein Relegationsspiel zu machen.“

Mit der Trainingsbeteiligung und dem Einsatz seiner Schützlinge war er in den vergangenen Wochen sehr zufrieden. In den jüngsten Ligaspielen stimmte stets der Einsatz, die Chancenverwertung war aber meist nicht optimal. „Der Teamspirit ist da“, sagt Lachemeier. „Es waren sehr anstrengende Wochen für Johnny (Anm. d. Red.: Schneider) und mich, aber es hat sich gelohnt, von den Punkten her und weil wir wieder als Mannschaft zusammengewachsen sind.“

Diesen Teamgeist wird es auch am Mittwochabend wieder brauchen, um sich mit einem Sieg eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Baiernrain zu sichern.