DJK Dampfach will wider auf der Erfolgswelle surfen Dampfach empfängt am kommenden Sonntag TSV Mönchröden.

Am Sonntag, um 14 Uhr, bestreitet die DJK Dampfach (9.) ihr erstes Heimspiel in der Rückrunde und empfängt den Aufsteiger TSV Mönchröden (12.). Beide Mannschaften haben noch engen Kontakt zu den Relegationsplätzen und brauchen Punkte. Das Hinspiel war ziemlich ausgeglichen und endete etwas glücklich 2:1 für den TSV. Beide Vereine haben in den letzten Wochen Federn gelassen und wollen wieder Erfolge verbuchen. Insofern kann man ein umkämpftes Spiel auf Augenhöhe erwarten.

Der TSV Mönchröden hat am letzten Spieltag zu Hause mit 2:3 gegen den Titelfavoriten FC Coburg verloren. Dabei haben sie die erste halbe Stunde komplett verschlafen und lagen 0:2 im Rückstand. In Hälfte zwei zeigten sie ein ganz anderes Gesicht, bestimmten das Spiel und waren die klar bessere Mannschaft. So schaffte sie dann auch nach 70 Minuten den Ausgleich. Danach drückten sie auf den Siegtreffer. In dieser Phase kassierten sie dann eine Viertelstunde vor Schluss gegen den abgezockten Gegner das 2:3. Damit war die erste Heimniederlage perfekt.

„Das wir dann hinten raus in der Phase so ein Tor kriegen ist natürlich bitter. Aber das Spielhaben wir in der ersten Hälfte verloren“, bilanziert Co-Trainer Marcel Pavel. Aus den letzten sechs Spielen haben sie insgesamt nur sieben Punkte geholt. Deshalb fahren sie mit dem Druck nach Dampfach unbedingt etwas mitnehmen zu müssen. Denn bei einer erneuten Niederlage können sie auf den Relegationsplatz abrutschen, bei einem Sieg aber auch an Dampfach in der Tabelle vorbeiziehen. Mit der DJK Dampfach wartet nun ebenfalls ein Aufsteiger, der ebenfalls in den letzten Wochen nicht überzeugt hat. "Wenn wir in diesem Spiel erfolgreich sein wollen, müssen wir uns strecken und unser Potential komplett ausschöpfen", glaubt der Coach Thomas Hüttl. Gegen Dampfach wollen sie unbedingt einen Dreier eingefahren und ihren dritten Auswärtssieg landen.

Die DJK Dampfach leistete sich am letzten Wochenende eine unnötige 1:0 Niederlage in einem zerfahrenen, emotionalen Kampfspiel beim ASV Rimpar. Dabei war die DJK Dampfach insgesamt gesehen die spielerisch bessere Mannschaft und ließ aus dem Spiel heraus keine Torchance für den Gegner zu. Kurz vor der Pause fiel dann nach einem Eckball der spielentscheidende Treffer. In Hälfte zwei hatten sie dann zwei gute Ausgleichsmöglichkeiten, die aber vergeben wurden. Das Spiel nach vorne war aber insgesamt zu statisch und es fehlten die zündenden Ideen. "Es war ein umkämpftes Spiel. Ich kann meiner Mannschaft nichts vorwerfen. Wir haben dagegen gehalten und hatten auch unsere Möglichkeiten. Schade dass das Gegentor wieder nach einem Standard gefallen ist. Spielerisch waren wir heute zwar besser, aber nicht am Limit. Da müssen wir dran arbeiten. “ ist das Fazit von Coach Oliver Kröner.

Die DJK Dampfach hat aus den letzten sechs Spielen acht Punkte geholt, aber dabei nur fünf Treffer erzielt. In drei Begegnungen konnten sie kein Tor erzielten. Das derzeitige Problem ist das schnelle Umschaltspiel und die Präzision und Geschwindigkeit im Kombinationsspiel nach vorne. Gegen Mönchröden will die Kröner-Elf aber unbedingt zurück zu alter Torgefährlichkeit und in die Erfolgsspur finden. „Wir haben in den letzten Trainingseinheiten extrem daran gearbeitet. „In den letzten Wochen wirken meine Stürmer etwas gehemmt. Wir brauchen unbedingt wieder Torerfolge. Dann bin ich mir sicher, dass der Knoten platzt“, wünscht sich der Coach. Gegen Mönchröden wollen sie auf jeden Fall damit anfangen und ihre Ausgangsposition festigen. „Gegen die torgefährliche Offensive mit Topstürmer Lois Göhring (13) wird eine kollektiver Verteidigung auch ein Schlüssel des Erfolgs sein“, erwartet Kröne. Nach längerer Verletzungspause ist Danny Schlereth wieder an Bord.