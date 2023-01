DJK Dampfach: "Glücksfall" Kröner bleibt

Kröner ist seit 2019 in Dampfach und hat die Mannschaft zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Landesliga geführt und belegt aktuell mit 33 Punkten Tabellenplatz 10. „Oliver Kröner ist ein absoluter Glücksfall für uns. Er ist nicht nur ein Fußballfachmann, sondern auch ein sehr umgänglicher Typ, der sehr gut mit den Spielern umgehen kann. Er hat die Mannschaft extrem weiterentwickelt und viele junge Spieler in den Kader integriert. Wir sind sehr froh, dass er bei uns bleibt“ so der erste Vorstand Bernd Riedlmeier.

Oliver Kröner: „Ich habe hier sehr gute Bedingungen. Die Mannschaft zieht erstklassig mit, und die Verantwortlichen arbeiten sehr unaufgeregt, dafür aber sehr zielstrebig und zuverlässig und sind für die Mannschaft und für mich immer da. Außerdem habe ich noch viel Spaß und Ziele, die ich hier erreichen kann und auch will. Ich bin mir ganz sicher, dass ich hier noch einiges bewegen werde“.