DJK Dampfach erfolgreich durch Arbeitssieg

Die DJK tat sich zu Beginn auf dem ungewohnten und sehr engen Kunstrasenplatz sehr schwer. Nach 10 Minuten setzte sich Adrian Hatcher geschickt auf der linken Seite durch und zielte knapp rechts vorbei. Nach einer viertel Stunde wurde Dampfach stärker. Die TG stand sehr tief und begnügte sich mit langen Bällen. Danach viele Zweikämpfe im Mittelfeld und wenig Torchancen. In der 33. Minute dann eine Doppelchance für die DJK. Zuerst scheiterte Leon Heppt freistehend am Keeper. Die nachfolgende Flanke köpfte Adrian Hatcher knapp daneben. Dampfach kontrollierte jetzt das Spiel. Höchberg kam nur noch sporadisch vor das Tor der DJK. In der 45. Minute ließ die DJK den Ball schnell über viele Stationen laufen. Zuletzt spielte Stefan Greb in den Lauf von Chris Gonnert. Der lief allein aufs Tor und erzielte den 0:1 Pausenstand. Die Heimelf kam mit Wut im Bauch aus der Kabine und wurde offensiver. Sie griffen früher an und bemühten sich um den Ausgleich. Nach einer Stunde scheiterte Dominik Proll am glänzend reagierenden Keeper Niklas Götz. Die Heimelf versuchte Alles, war aber zu umständlich und zu hektisch. Kurz darauf klärte Dampfachs Chris Gonnert für seinen bereits geschlagenen Keeper auf der Linie. Dampfach ließ sich von der Hektik anstecken und verlor ein wenig die spielerische Linie. ihre Linie. In der 84. Minute dann ein sehenswerter Konter und das 0:2. Ein Traumpass in die Schnittstelle von Dustin Fösel erreichte Robin Baumgärtner und der erzielte das 0:2. Ein insgesamt verdienter Sieg, da die DJK spielerisch die bessere Mannschaft war. Dieser Sieg hat aber leider einen hohen Preis, denn Danny Schlereth musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.