DJK-Damen setzen Ausrufezeichen im Titelrennen – 3:1-Sieg gegen Haar

Am Sonntag, den 13. April, empfingen die Damen der DJK Pasing die (SG) TSV Haar / TSV Grasbrunn I zum mit Spannung erwarteten Spitzenspiel an der Agnes-Bernauer-Straße. Es war das erste richtungsweisende Duell im Kampf um die Meisterschaft: Haar reiste als Tabellendritter an – mit nur einem Punkt Rückstand auf die Pasingerinnen. Entsprechend motiviert und konzentriert startete das Team von der DJK in die Partie. Von Beginn an übernahm Pasing die Kontrolle. Mit viel Ballbesitz, sicheren Kombinationen und guter Staffelung ließen sie die Gäste kaum zur Entfaltung kommen. Haar verteidigte tief, kam aber kaum über die Mittellinie. Trotz klarer Überlegenheit blieben die Gastgeberinnen geduldig – sie wussten, dass ein Konter jederzeit gefährlich werden konnte. In der 28. Minute war es dann soweit: Amelie nutzte eine Unkonzentriertheit der Gegnerinnen und brachte die DJK zur verdienten 1:0-Führung.

Auch nach dem Treffer blieb Pasing am Drücker, hielt das Tempo hoch und ließ den Gegner kaum ins Spiel kommen. Umso überraschender kam in der 58. Minute der Ausgleich: Ein Distanzschuss der Gäste schlug unhaltbar im Tor ein – plötzlich stand es 1:1. Der Treffer beflügelte Haar, das nun mutiger wurde und die Partie offener gestaltete. Doch die DJK-Damen zeigten sofort eine starke Reaktion: Keine vier Minuten später fasste sich Alicia ein Herz und traf ebenfalls aus der Distanz zur erneuten Führung. Das 2:1 in der 62. Minute war nicht nur schön herausgespielt, sondern auch mental enorm wichtig – das Team war sofort wieder obenauf. Mit dem Vorsprung im Rücken spielten die Pasingerinnen wieder sicherer und ließen den Ball klug durch die eigenen Reihen laufen. Nur acht Minuten später belohnten sie sich erneut: Nach einem von Tamara gut getretenen Eckball stieg Johanna am höchsten und köpfte zum 3:1 ein. Der Treffer in der 70. Minute brachte die Vorentscheidung.