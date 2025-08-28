Mintard versucht Kray den ersten Punktverlust zuzufügen. – Foto: Marcel Eichholz

DJK BW Mintard zu Gast in der Kray Arena Nach dem mehr als gelungenen Saisonauftakt mit zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen, geht es für Landesligist FC Kray um Kapitän Raphael Koczor bereits am Freitag, 29. August, ins nächste Heimspiel der noch jungen Saison. Um 19:15 Uhr wartet dann die DJK BW Mintard auf unser Team.

Der Gast aus Mintard um Trainer Marco Guglielmi, der die abgelaufene Saison auf einem sehr guten dritten Tabellenplatz abschloss, startete mit einer Niederlage in die neue Spielzeit. Im ersten Saisonspiel kassierten die Mintarder bei Aufsteiger SC Werden-Heidhausen eine 0:2 Niederlage, was Trainer Marco Guglielmi ärgerte, wie er dem Reviersport gegenüber zu Protokoll gab. „Das war ein grottenschlechtes Spiel von uns, nehme das aber auf meine Kappe, da ich es anscheinend nicht geschafft habe, das Team entsprechend einzustellen.“ Doch eine Woche später im ersten Heimspiel gegen den Mülheimer FC machte es Mintard dann besser, fuhr einen klaren 4:0-Sieg ein und wird sicher alles daransetzen, im Freitagsspiel diesen Sieg zu vergolden.

Kray geht mit breiter Brust in die Partie Doch die Krayer Mannschaft kann nach zwei Siegen zum Saisonstart mit breiter Brust in das Freitagsspiel gehen. Agil, kampfstark, aggressiv in den Zweikämpfen, aber auch spielerisch gut, zeigte sich das Team in den bisherigen Meisterschaftsspielen. Dies wird auch gegen Mintard von Nöten sein, denn es wartet ein erfahrener und eingespielter Gegner. Hinzu sollte die Chancenauswertung ähnlich gut, wie in den vergangenen Spielen sein. Trainer Dimitrios Pappas und Co-Trainer Can Senol haben das Team in den Trainingseinheiten genau auf den kommenden Gegner vorbereitet und die Mannschaft geht top motiviert in das Flutlichtspiel am Freitag.

„Mintard ist eine erfahrene Mannschaft, die sich punktuell gut verstärkt hat. Man merkt, dass sie eingespielt sind. Wir können also einen Gegner erwarten, der technisch stark ist und im letzten Drittel mit viel Tempo agiert", so Trainer Pappas vor dem anstehenden Freitagsspiel.