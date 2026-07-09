DJK BV Labbeck/Uedemerbruch feiert 80 Jahre Zusammenhalt Was 1946 als reiner Fußballverein begann, ist inzwischen zum festen Bestandteil des gesamten Dorflebens geworden. Am Samstag feiert der DJK BV Labbeck-Uedemerbruch Jubiläum. Wie er sich in 80 Jahren immer wieder neu erfunden hat. von RP / Beate Wyglenda · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Die DJK Labbeck/Uedemerbruch feiert 80-jähriges Bestehen. – Foto: Holger König

Am Anfang war der Fußball – was nach einem Werbeslogan der aktuellen Weltmeisterschaft klingt, war für den DJK BV Labbeck-Uedemerbruch rund 40 Jahre lang Vereinsgrundlage. Inzwischen feiert der Labbecker Sportverein aber sein 80-jähriges Bestehen und hat dabei in den vergangenen Jahrzehnten eine beachtliche Wandlung vollbracht. Fußball gespielt wird immer noch, doch heute sorgen insgesamt acht Abteilungen für ein vielfältiges Sport- und Freizeitangebot. Und das soll es auch am Samstag, 11. Juli, auf dem Sportplatz an der Marienbaumer Straße 108 geben, wenn ab 10.30 Uhr zum Jubiläumsfest geladen wird.

Das Motto des Festtages lautet „80 Jahre Gemeinschaft, Sport und Zusammenhalt“. Denn wie der frühere langjährige Vorsitzende Hans-Jürgen Bongarts (2001 bis 2014) betont: „Es sind der große Zusammenhalt und das dörfliche, familiäre Miteinander, die den Sportverein so besonders machen.“ Davon zeugt auch ein Blick in die anlässlich des Jubiläums herausgegebene Festzeitschrift: Als sich der Sportverein nach den Kriegswirren im Jahr 1946 gründete, ging ohne gegenseitige Unterstützung nichts. Beschrieben wird, wie die Trikots noch selbst genäht und eingefärbt wurden, wie bei einem Spiel der einzig noch intakte Ball kaputt ging und der örtliche Schuhmachermeister schnell nach Hause eilte, um den Ball zu reparieren. Aufgrund der eingeschränkten Mobilität wurden mitunter sogar die Gegner abgeholt. Belegt ist dabei jedoch auch ein „hochdramatisches“ Spiel zu Ostern 1947 gegen die Lüttinger Elf, nach deren 4:2-Sieg der Labbecker Eierhändler derart verärgert war, dass die Gastspieler den Heimweg querfeldein zu Fuß nach Lüttingen antreten mussten. Auch bei mehreren Bauprojekten packten die Vereinsmitglieder gemeinsam an, etwa zur Errichtung der ersten Flutlichtanlage. Als diese zum ersten Spiel der Saison 1969 noch nicht rechtzeitig fertig war, wurde der Sportplatz kurzerhand mit Autos umstellt, um das Spiel auszuleuchten. Ob beim Bau der Tribüne, der Erweiterung des Sportheimes, Errichtung des Verkaufspavillons und Pflasterung des Parkplatzes – „immer kam es auf den Zusammenhalt an, denn das alles wurde in Eigenleistung geschafft“, erzählt Hans-Jürgen Bongarts. Er ist noch heute in der „Schuffeltruppe“ aktiv, die ehrenamtlich die Pflegearbeiten am Platz durchführt.

Die Geschichte des Zusammenhalts geht jedoch über die eigenen Ortsgrenzen hinaus. Ein wichtiger Schritt in der Entwicklung des Labbecker Vereins war die Fusion im Jahr 1969 mit dem Sportverein „Sparta“ aus Uedemerbruch, der seinerzeit große personelle Probleme hatte. „Seitdem steht die DJK Labbeck/Uedemerbruch für das verbindende Miteinander zweier Ortsteile über die Kreisgrenze hinweg und für eine starke sportliche Heimat für viele Generationen“, äußert sich Uedems Bürgermeister Rainer Weber in der Festschrift anerkennend. Die DJK habe bewiesen, „dass Gemeinschaft stärker ist als jede Herausforderung“, lobt Sonsbecks Bürgermeisterin Nadine Bogedain. Verein öffnete sich immer weiter Und die Öffnung des Vereins ging noch weiter: Im Februar 2002 fragte Irmgard Bongarts per Aushang in der damaligen Bäckerei an, welche Frauen Interesse an einer Sportgruppe hätten. „32 Frauen meldeten sich, ich war ganz überrascht“, erzählt sie. Gegründet wurden die „Powerfrauen“, die unter anderem mit Gymnastik, Yoga, Step-Aerobic und mehr den Breitensport in die DJK brachten. Als Pendant dazu gingen 2019 die „Powerboys“ an den Start, nachdem Powerfrau Kim van Leyen im Schützenzelt auf Anhieb zehn Interessenten fand. Kraft- und Fitnesssport sowie Männerabende gehören zum Programm. 2023 wurde auch die neu belebte Tischtennisgruppe in den Sportverein integriert. Seit 2025 feiert Walking Football seinen Siegeszug in der DJK.