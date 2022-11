DJK Bamberg endgültig erwacht - Ammerthal hätte sich »mehr erhofft« 18. Spieltag in der Bayernliga Nord - Sonntag: Bamberg gewinnt gegen den Jahn II und stellt Anschluss zum rettenden Ufer her +++ Oberpfalz-Duell ohne Sieger +++

Fußball ist ein Ergebnissport. Das weiß jeder - und in diesen Tagen vor allem die DJK Don Bosco Bamberg. Denn das einstige Überraschungs-Schlusslicht spielte eigentlich guten Fußball, ohne allerdings Punkte zu sammeln. Nun allerdings haben die Wildensorg-Kicker den berühmt-berüchtigten Bock umgestoßen und den zweiten Sieg in Serie eingefahren. Denn auch am Sonntag des 18. Spieltages gewann die Baumer-Truppe - gegen den SSV Jahn Regensburg II. Darüber hinaus endete das Oberpfalz-Duell zwischen Ammerthal und Cham ohne Sieger.