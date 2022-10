DJK Arminia Klosterhardt siegt klar beim SV Genc Osman Duisburg Landesliga: 3:0-Erfolg am Freitagabend.

Erst seit wenigen Tagen hat Ilyas Basol die Verantwortung an der Seitenlinie des SV Genc Osman inne. Das ist zwar kein Neuland für den Fußball-Chef des Landesligisten, aber viel Zeit hatte er nicht, um mit der Mannschaft zu arbeiten. Erst am Dienstag verkündete Haluk Piricek seinen Rücktritt bei dem Landesligisten und nannte in diesem Zusammenhang private und zeitliche Gründe.

>>> Hier geht es zum Liveticker der Partie

>>> Alle Highlights und Tore gibt es hier bei FuPa.tv

Am Abend wartete nun die erste Aufgabe in der Post-Piricek-Ära: Die DJK Arminia Klosterhardt kam zum Heinrich-Hamacher-Sportpark und wollte nicht mit leeren Händen die kurze Rückfahrt in die Nachbarstadt antreten. Mit einem Sieg schloss der aktuelle Tabellenzweite zum Spitzenreiter SV Scherpenberg auf. Mindestens genauso wichtig war die Partie allerdings auch für die Gastgeber, die aber am Ende beim 0:3 mit leeren Händen dastanden.

Statistik zum Spiel

SV Genc Osman Duisburg – DJK Arminia Klosterhardt 0:3

SV Genc Osman Duisburg: Muhammet Sadiklar, Hakan Yildirim, Etinosa Igbionawmhia (46. Deniz Steven Zarifoglu), Burak Bayram, Gianluca Gerome Buhlmann (73. Yusuf Cemal Cicekdal), Tevfik Kücükarslan, Samed Basol, Emre Onur (83. Melih Can Evcil), Mert Yagci, Luis Bukvasevic (69. Hussein Alameddine), Samet Sadiklar - Trainer: Ilyas Basol - Trainer: Cemil Alabas

DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Serhat Sat, Felix Hohmann, Jarmain-Jamal Osei Bonsu, Mirac Bayram, Juliano Ismanovski (72. Ohashi Rikiya), Samuel Zegadlo, Fabian Abel (87. Jannik Bystron), Philipp Melzer (23. Marvin Paßing), Niklas Daunheimer (59. Joel Zwikirsch), Deniz Erdem (85. Kuon Terazawa) - Trainer: Marcel Landers - Trainer: Nils Keiser

Schiedsrichter: Alexander Windges (Düsseldorf) - Zuschauer: 115

Tore: 0:1 Samuel Zegadlo (5.), 0:2 Deniz Erdem (40.), 0:3 Niklas Daunheimer (43.).

Der Spieltag in der Übersicht

8. Spieltag

Fr., 14.10.22 20:00 Uhr SV Genc Osman Duisburg - DJK Arminia Klosterhardt

So., 16.10.22 15:00 Uhr PSV Wesel - DJK Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 16.10.22 15:15 Uhr VfB Bottrop - SV Scherpenberg

So., 16.10.22 15:30 Uhr TuS Fichte Lintfort - SV Hönnepel-Niedermörmter

So., 16.10.22 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - Mülheimer FC 97

So., 16.10.22 16:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Blau-Weiß Dingden

So., 16.10.22 17:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Sportfreunde Broekhuysen