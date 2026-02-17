DJK Appeldorn trauert um Theo Roelofsen

Die DJK Appeldorn trauert um ihren ehemaligen Fußballtrainer Theo Roelofsen, der im Alter von 77 Jahren verstorben ist. Theo Roelofsen war von 1991 bis 1996 als Coach der ersten Mannschaft tätig und prägte in dieser Zeit eine der erfolgreichsten Phasen der Vereinsgeschichte maßgeblich mit. In der Saison 1993/94 erreichte die DJK Appeldorn den dritten Tabellenplatz in der Bezirksliga und verpasste den Aufstieg in die Landesliga nur denkbar knapp.
Unvergessen bleibt auch die Ausrichtung des sogenannten „Jahrhundertspiels“ gegen den damaligen Bundesligisten Stuttgarter Kickers im Mai 1992, das durch Theo Roelofsens Kontakte und Engagement möglich wurde. „Wir werden Theo ein ehrendes Andenken bewahren“, heißt es in einer Mitteilung der DJK Appeldorn. Die Verabschiedung findet am 20. Februar um 12 Uhr in der Feierhalle des Friedhofs in Kellen, Peiterstraße, statt.