DJK Appeldorn trauert um Theo Roelofsen

Trauer in Appeldorn. – Foto: Thies Meyer

Die DJK Appeldorn trauert um ihren ehemaligen Fußballtrainer Theo Roelofsen, der im Alter von 77 Jahren verstorben ist. Theo Roelofsen war von 1991 bis 1996 als Coach der ersten Mannschaft tätig und prägte in dieser Zeit eine der erfolgreichsten Phasen der Vereinsgeschichte maßgeblich mit. In der Saison 1993/94 erreichte die DJK Appeldorn den dritten Tabellenplatz in der Bezirksliga und verpasste den Aufstieg in die Landesliga nur denkbar knapp.