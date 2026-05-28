DJK Appeldorn trauert um legendären Fan Karl-Heinz Diepmann

Die DJK Grün‑Weiß Appeldorn trauert um Karl‑Heinz Diepmann, der über Jahrzehnte zu den prägenden Gesichtern des Vereinslebens gehörte. Der langjährige Unterstützer, vielen nur als „Diepschen“ bekannt, ist nach Jahren gesundheitlicher Einschränkungen gestorben – ohne je den Kontakt zu seinem Verein zu verlieren.
Als aktiver Spieler war Diepmann zunächst für Rheinwacht Erfgen und den SSV Louisendorf aktiv. Seit den frühen 1990er‑Jahren galt seine Leidenschaft jedoch vollständig der DJK Grün‑Weiß Appeldorn. Unabhängig von Liga, Tabellenplatz oder sportlicher Phase – Bezirksliga, Kreisliga A oder heute Kreisliga B – er war bei Heim‑ wie Auswärtsspielen präsent.
Diepmann war bekannt für seine direkte Art. In Zeiten ohne Vereinsheim bekamen Spieler nach schwächeren Leistungen schon einmal deutliche Worte zu hören. Ebenso selbstverständlich war es für ihn, nach großem Einsatz ein Kistchen Bier springen zu lassen. „Genau das machte ihn aus: ehrlich, leidenschaftlich und immer mit ganzem Herzen dabei“, heißt es in der Vereinsmitteilung der DJK Appeldorn.
Auch als seine Gesundheit ihm vieles erschwerte, hielt Diepmann der DJK die Treue. Wann immer es möglich war, fand er seinen Weg an den Sportplatz. Mit seinem Tod verliert der Verein nicht nur einen treuen Zuschauer, sondern ein Stück gelebte Vereinsgeschichte – einen Menschen, der über Jahrzehnte hinweg prägte, unterstützte und mitfieberte.
Sein letzter Wunsch unterstreicht diese Verbundenheit: Statt Blumen und Kränzen soll bei seiner Beerdigung um eine Spende zugunsten der DJK Appeldorn gebeten werden.
Die abschließenden Worte in der Vereinsmitteilung lauten: „Wir trauern mit seinen Angehörigen und wünschen ‚Diepschen‘ auf seinem letzten Auswärtsspiel eine gute Reise.“
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