DJK Appeldorn trauert um legendären Fan Karl-Heinz Diepmann

Diepmann war bekannt für seine direkte Art. In Zeiten ohne Vereinsheim bekamen Spieler nach schwächeren Leistungen schon einmal deutliche Worte zu hören. Ebenso selbstverständlich war es für ihn, nach großem Einsatz ein Kistchen Bier springen zu lassen. „Genau das machte ihn aus: ehrlich, leidenschaftlich und immer mit ganzem Herzen dabei“, heißt es in der Vereinsmitteilung der DJK Appeldorn.

Auch als seine Gesundheit ihm vieles erschwerte, hielt Diepmann der DJK die Treue. Wann immer es möglich war, fand er seinen Weg an den Sportplatz. Mit seinem Tod verliert der Verein nicht nur einen treuen Zuschauer, sondern ein Stück gelebte Vereinsgeschichte – einen Menschen, der über Jahrzehnte hinweg prägte, unterstützte und mitfieberte.

Letzter Wunsch: Spende für die DJK Appeldorn statt Blumen und Kränze

Sein letzter Wunsch unterstreicht diese Verbundenheit: Statt Blumen und Kränzen soll bei seiner Beerdigung um eine Spende zugunsten der DJK Appeldorn gebeten werden.