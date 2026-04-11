DJK Adler Oberhausen: verpflichtet M.Cebeci Offiziell als Cheftrainer!

Die DJK Adler Oberhausen setzt ein starkes Zeichen für die Zukunft und präsentiert: mit Murat Cebeci ihren neuen Cheftrainer. Der erfahrene Fußballfachmann übernimmt ab Sofort das Traineramt an der Concordiastraße und soll dem Verein neue Stabilität, Struktur und sportlichen Ehrgeiz verleihen, der ehemalige Ex-Profi von RW Essen der selbst als Spieler unzählige Stationen & Erfolge im Ausland hintersich bringt und darüber hinaus jede Menge Erfahrung und Kompetenz mit dem Leder versteht aber auch Menschlich Bringt er alles mit und passt perfekt in unser Team! Herzlich Willkommen bei den Adleranern , zitiert: der Sportliche Leiter der Djk 1919 stolz.

Cebeci kommt aktuell von Fc Welheim II, wo er in beeindruckender Weise seine Qualitäten in der Kreisliga A im Raum OB/BOT unter Beweis stellte: Unter seiner Führung gelang es ihm die Mannschaft aus der Abstiegszone zu führen und nachhaltig zu stabilisieren , Dieser Erfolg blieb auch in Oberhausen nicht unbemerkt – nun soll er seine Handschrift bei der DJK Adler 1919 hinterlassen.

Mit der Verpflichtung von Murat Cebeci ..

Verfolgt der Verein klare Ziele - Neben der sportlichen Weiterentwicklung und dem anstrebendem Aufstieg in die höhere Spielklasse steht vor allem eine umfassende Neustrukturierung des Kaders im Fokus. Künftig sollen zentrale Positionen bewusst doppelt oder sogar dreifach besetzt werden, um die notwendige Breite im Team zu schaffen. Dadurch will der Verein nicht nur flexibler agieren, sondern auch den internen Konkurrenzkampf stärken, schon am Kommenden Sonntag den 12.04.26 wird Murat Cebeci an der Aussenlinie stehen und gegen Fc Italia Oberhausen sein Heimdebüt feiern.