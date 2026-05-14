 2026-05-12T12:35:39.633Z

Allgemeines

DJK Adler Frintrop bedient sich zum vierten Mal beim VfB Bottrop

Neben zuletzt erfreulichen sportlichen Entwicklungen macht die DJK Adler Union Frintrop nun auch Fortschritte in der Kaderplanung. Alle bisherigen Zugänge kommen dabei vom VfB Bottrop.

von Markus Becker · Heute, 12:18 Uhr · 0 Leser
Vier Spieler des VfB Bottrop gehen zur DJK Adler Union Frintrop.
Vier Spieler des VfB Bottrop gehen zur DJK Adler Union Frintrop. – Foto: IMAGO IMAGES

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Auf der Zugangsseite der DJK Adler Union Frintrop lässt sich ein Muster erkennen. Alle bisher bekannten Verpflichtungen für den kommenden Sommer - vier an der Zahl - stammen vom VfB Bottrop, bei dem sich ein radikaler Umbruch im Sommer andeutet.

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Matthes: "Mir fiel diese Entscheidung nicht leicht"

Neben Vize-Kapitän Joel Frenzel und Offensiv-Juwel Lasse Dittner werden zur neuen Saison auch Abwehr-Hüne Mick Matthes und Bjarne Neumann am Essener Wasserturm aufschlagen. Die Frintroper machen sich dabei auch den personellen Aderlass des VfB zunutze, der zur neuen Saison jetzt schon einen Großteil des Kaders ersetzen muss. "Ich habe mir lange Gedanken gemacht und am Ende eine Entscheidung für eine neue sportliche Herausforderung getroffen. Dennoch fiel mir diese Entscheidung nicht leicht", sagte Mick Matthes gegenüber der WAZ. "In erster Linie entscheide ich immer für mich und wie ich mich dabei fühle. Da der VfB viele Abgänge hat, habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht."

Morgen, 19:30 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
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VfB 03 Hilden
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19:30live

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
FC Kray
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VfB Bottrop
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15:00

Derzeit stehen die Chancen auch immer besser, dass er mit seinen Teamkollegen den Schritt von der Landes- in die Oberliga machen kann. Die Unioner erkämpften sich dank zweier Siege zuletzt wieder eine deutlich vielversprechendere Ausgangslage als ursprünglich angedacht. Ein weiterer Sieg aus dem zugegebenermaßen knackigen Restprogramm sollte für den Klassenerhalt reichen.

Restprogramm DJK Adler Union Frintrop

32. Spieltag: (H) VfB 03 Hilden (2.)
33. Spieltag: (A) Ratingen 04/19 (1.)
34. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden (7.)

Zugänge: Joel Frenzel, Lasse Dittner, Mick Matthes, Bjarne Neumann (alle VfB Bottrop)
Abgänge: Justin Kirstein (SV Rot-Weiß Deuten), Noah Karthaus (TSV Eller 04), Marlon Wiechert (SV Sodingen), Yan Marcos Friessner Montas (SpVg Schonnebeck), Leif Sören Linnig (SpVg Schonnebeck)