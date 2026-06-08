Djk Adler feiert Meisterschaft & Aufstieg in Barcelona

Die gesamte „Adler Mannschaft“ feiert & Jubelt im Nordosten von Spanien In Katalonien. – Foto: FOG

Barcelona/Oberhausen. Nach einer herausragenden Saison in der Kreisliga B in Oberhausen durfte die Mannschaft der DJK Adler OB 1919 den verdienten Lohn für ihre Leistungen genießen. Mit dem Gewinn der Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg krönte das Team eine erfolgreiche Spielzeit und reiste zur gemeinsamen Meister- und Aufstiegsfahrt nach Barcelona.

In der spanischen Metropole verbrachten Spieler & weitere aktive Mitglieder zusammen einige unvergessliche Tage. Neben dem gemeinsamen Feiern der Meisterschaft stand vor allem der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft im Mittelpunkt. Die Reise bot die Gelegenheit, die erfolgreiche Saison noch einmal Revue passieren zu lassen und den Aufstieg in die Kreisliga A gebührend zu würdigen.

„DJK“ ist wieder Da! Hier tut sich etwas in Oberhausen so E.Bicer Relaxed mit geballten Fäusten am Pool“ – Foto: FOG

Die Mannschaft überzeugte während der gesamten Spielzeit mit Einsatzbereitschaft, Teamgeist und Konstanz. Durch zahlreiche starke Leistungen sicherte sich die DJK Adler Oberhausen verdient den ersten Tabellenplatz und damit den Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse im Raum OB/BOT.

Das Ziel war lange vor Augen nun ist es Offiziell Die Djk steigt nach 18/19 erneut auf und macht den Aufstieg perfekt. – Foto: FOG

„Diese Meisterschaft ist das Ergebnis harter Arbeit über die gesamte Saison hinweg. Jeder Einzelne hat seinen Beitrag zu diesem Erfolg geleistet“, betonte die Mannschaft rund um Murat Cebeci während der Feierlichkeiten. Gleichzeitig richtete das Team seinen Dank an die Vereinsverantwortlichen, Unterstützer, Sponsoren sowie die treuen Fans, die die Mannschaft während der Saison begleitet haben.

Mit vielen schönen Erinnerungen im Gepäck darunter ein Besuch im Camp Nou Spotify, inklusive Museums Rundgang kehrt die erste Mannschaft von DJK Adler Oberhausen bald aus Barcelona zurück. Nach den Feierlichkeiten richtet sich der Blick nun bereits auf die kommende Saison,Die Vorbereitung und der Spirit sind gut im Team sagte Cebeci und freut sich auf die neue Saison in der sich das Team in der neuen Liga beweisen möchte.