Djamil Emanuels bleibt ein fester Bestandteil der Eintracht Nordhorn!

Mit seiner Präsenz im Zentrum, seinem starken Zweikampfverhalten und einem feinen Gespür für gefährliche Situationen ist Djamil Emanuels seit Saisonbeginn ein absoluter Schlüsselspieler in unserem Mittelfeld.

In 20 Einsätzen hat er unzählige Ballgewinne verzeichnet und das Spiel immer wieder entscheidend geordnet. Er ist laufstark, zuverlässig und denkt in jeder Phase des Spiels mannschaftsdienlich – ein echter Taktgeber am Heideweg.